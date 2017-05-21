Рекламные ролики о Москве представили в Каннах

Фото: ТАСС/Zuma/Chen Yichen

Рекламные ролики, в которых кинематографистов со всего мира приглашают приезжать в Москву и снимать там фильмы, показали иностранной публике на Каннском кинофестивале, сообщает РИА Новости.

Один из роликов был посвящен картине легендарного советского режиссера Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", а во втором демонстрировались кинематографические возможности российской столицы.

Ролики были созданы московской кинокомиссией, которая помогает снимать фильмы под ключ.

Ранее сообщалось, что концепцию кинокомиссии разрабатывают департамент культуры и комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. Известно, что в первый год работы новый орган не будет брать деньги со съемочных групп за согласование съемок на территории города.

Через комиссию будет легко согласовать съемки в разных местах Москвы – этот процесс больше не будет занимать месяцы. В дальнейшем за свои услуги коммиссия будет брать символическую плату или не взимать ее вообще.

Съемки фильмов в столице нужно будет согласовывать в кинокомиссии