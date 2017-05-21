Форма поиска по сайту

21 мая 2017, 10:23

Рекламные ролики о Москве представили в Каннах

Фото: ТАСС/Zuma/Chen Yichen

Рекламные ролики, в которых кинематографистов со всего мира приглашают приезжать в Москву и снимать там фильмы, показали иностранной публике на Каннском кинофестивале, сообщает РИА Новости.

Один из роликов был посвящен картине легендарного советского режиссера Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", а во втором демонстрировались кинематографические возможности российской столицы.

Ролики были созданы московской кинокомиссией, которая помогает снимать фильмы под ключ.

Ранее сообщалось, что концепцию кинокомиссии разрабатывают департамент культуры и комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. Известно, что в первый год работы новый орган не будет брать деньги со съемочных групп за согласование съемок на территории города.

Через комиссию будет легко согласовать съемки в разных местах Москвы – этот процесс больше не будет занимать месяцы. В дальнейшем за свои услуги коммиссия будет брать символическую плату или не взимать ее вообще.

Съемки фильмов в столице нужно будет согласовывать в кинокомиссии

70-й Каннский кинофестиваль открылся на Лазурном берегу 17 мая и продлится до 28 мая.

В основном конкурсе киносмотра на победу претендуют 18 фильмов. Среди них – картина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", повествующая о семейной паре, переживающей тяжелый развод и не замечающей пропажу собственного ребенка.

Во второй по важности конкурсной программе "Особый взгляд" участвует фильм Кантемира Балагова "Теснота", рассказывающий историю жизни еврейской семьи 1990-х годов.

Жюри конкурса возглавит испанский режиссер Педро Альмодовар. Кроме того, в его состав вошли американский актер Уилл Смит и итальянский режиссер Паоло Соррентино. Ведущая кинофестиваля – актриса Моника Беллуччи.

