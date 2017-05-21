Рекламные ролики о Москве представили в Каннах

Фото: ТАСС/Zuma/Chen Yichen
Рекламные ролики, в которых кинематографистов со всего мира приглашают приезжать в Москву и снимать там фильмы, показали иностранной публике на Каннском кинофестивале, сообщает РИА Новости.
Один из роликов был посвящен картине легендарного советского режиссера Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", а во втором демонстрировались кинематографические возможности российской столицы.
Ролики были созданы московской кинокомиссией, которая помогает снимать фильмы под ключ.
Ранее сообщалось, что концепцию кинокомиссии разрабатывают департамент культуры и комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. Известно, что в первый год работы новый орган не будет брать деньги со съемочных групп за согласование съемок на территории города.
Через комиссию будет легко согласовать съемки в разных местах Москвы – этот процесс больше не будет занимать месяцы. В дальнейшем за свои услуги коммиссия будет брать символическую плату или не взимать ее вообще.
В основном конкурсе киносмотра на победу претендуют 18 фильмов. Среди них – картина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", повествующая о семейной паре, переживающей тяжелый развод и не замечающей пропажу собственного ребенка.
Во второй по важности конкурсной программе "Особый взгляд" участвует фильм Кантемира Балагова "Теснота", рассказывающий историю жизни еврейской семьи 1990-х годов.
Жюри конкурса возглавит испанский режиссер Педро Альмодовар. Кроме того, в его состав вошли американский актер Уилл Смит и итальянский режиссер Паоло Соррентино. Ведущая кинофестиваля – актриса Моника Беллуччи.