Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября 2012, 16:30

Экономика

Департамент СМИ отменил аукцион на размещение рекламы

Фото: ИТАР-ТАСС

Отменен аукцион департамента СМИ и рекламы на установку и эксплуатацию семи тысяч объектов наружной рекламы, сообщает пресс-служба УФМС России по Москве.

Причиной аннуляции торгов, объявленных ведомством, стали многочисленные жалобы компаний на условия, препятствующие их участию в аукционе: объединение большого количества объектов наружной рекламы и большой обеспечительный платеж.

Департамент объявил аукцион со стартовой ценой контракта в 770 миллионов рублей, и попечительный платеж (за право участия в конкурсе) составил 210 миллионов рублей.

Жалобы не дошли до разбирательства, так как торги отменил сам организатор.

Ссылки по теме


реклама бизнес ФАС Департамент СМИ и рекламы социальная сфера

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика