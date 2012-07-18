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Город

18 июля 2012, 14:43

Власти увеличат штрафы за незаконную рекламу на транспорте

реклама транспорт

Город поделят на четырнадцать зон. У каждой из них будет своя схема размещения рекламной информации. Также изменятся отношения между городом и рекламными компаниями

Власти Москвы предлагают увеличить штрафы за использование транспортных средств в качестве рекламных конструкций, передает РИА Новости.

Сейчас штраф за использование автомобилей в качестве передвижных рекламных щитов составляет 5 тысяч рублей. Департамент предлагает ужесточить штрафы - до 300 тысяч для частных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

По словам главы столичного департамента СМИ и рекламы Владимира Черникова, город пока проигрывает в борьбе с рекламными "Газелями". "Мы дважды вывозили их, вывезли за 3 ночи более 200 машин, но сегодня их стало еще больше", - подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, в Москве появились новые виды незаконной рекламы - крупноформатные наклейки на стеклянных фасадах зданий, в частности, такая реклама размещена на башнях "Москва-Сити". Черников подчеркнул, что, согласно действующему сейчас законодательству, подобные наклейки не являются рекламной конструкцией.

Власти города также решили отказаться от видеорекламы на светодиодных уличных экранах. В 2014-2015 годах договоры с операторами рекламных видеоэкранов завершатся. После этого экраны либо будут демонтированы, либо на них будет транслироваться статичное изображение.

Черников отметил, что в городе будут разработаны 14 зон, по которым определят конкретную схему размещения рекламы. Ранее победитель торгов получал право размещать рекламу, а в дальнейшем уже сам согласовывал конкретное место расположения и ее особенности. Теперь на торги будет выставляться схема, в соответствии с которой оператор должен будет работать.

Напомним, власти Москвы занимаются наведением порядка в сфере наружной рекламы уже более года. Мэр столицы Сергей Собянин принял решение демонтировать всю рекламу на строительных сетках на фасадах, а также убрать рекламные установки с крыш зданий.

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