Реклама между аудиозаписями появится во "ВКонтакте"

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Новый вид рекламы может появиться в социальной сети "ВКонтакте". Рекламные аудиоролики будут интегрированы в плейлист с песнями, пишет сайт "Комсомольской правды".

О возможном нововведении сообщил один из пользователей, который обнаружил в коде аудиозаписей скрытую рекламу. В соцсети эту информацию подтвердили. Подобная реклама рассматривается, как один из способов монетизации контента.

В настоящее время пользователи "ВКонтакте" уже смотрят рекламные ролики при просмотре коротких видео. Реклама появляется в начале ролика.

Ранее "ВКонтакте" вернула возможность прослушивания аудиозаписей в приложение для iOS. Для возвращения функции необходимо обновить приложение.

Это стало возможным благодаря тому, что в июле компания совместно с United Music Agency подписали соглашение о сотрудничестве с тремя крупнейшими правообладателями музыкальной продукции Universal Music, Sony Music и Warner Music.