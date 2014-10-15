15 октября 2014, 18:40

Госдума в I чтении одобрила законопроект о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий размещать рекламы на квитанциях ЖКХ, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Имеется судебная практика по вопросу размещения рекламной информации на платежных документах. Суды признают такую рекламу ненадлежащей и противоречащей Правилам предоставления коммунальных услуг. Однако, не каждый гражданин в состоянии обращаться в судебные инстанции", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отметим, что сведения, которые должны указываться в платежном документе, перечислены в правилах предоставления коммунальных услуг, при этом реклама к этим сведения не относится. Так, в платежных документах должны быть указаны следующие сведения:

  • о плательщике и исполнителе услуг;
  • информация для внесения платы получателю платежа (наименование получателя, реквизиты и т.д.);
  • расчет размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;
  • справочная информация (нормативы потребления коммунальных услуг, показания приборов учета, суммарный объем коммунальных услуг);
  • сведения о перерасчетах, о задолженности;
  • расчет суммы к оплате;
  • уведомление о сроках и порядке снятия показаний приборов учета, последствиях несанкционированного вмешательства в их работу;
  • сроки хранения платежного документа;
  • сроки и способы внесения платы, последствия нарушения этих сроков.

