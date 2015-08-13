В московских подъездах могут появиться сенсорные мониторы

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В московских подъездах могут появиться интерактивные, сенсорные мониторы, с помощью которых горожане смогут голосовать на сайте "Активный гражданин" и оставлять сообщения на портале "Наш город". Летом в подъездах снова начали устанавливать обычные экраны, на которых транслируют рекламу ГБУ "Жилищник" и коммерческих ремонтных услуг. В Юго-Восточном округе разместили 2024 экранов, в дальнейшем они могут стать сенсорными. Об этом M24.ru рассказал начальник управления делами префектуры ЮВАО Александр Шустров.

"Такие экраны широко начали применять в Юго-Восточном округе, потому что они значительно повышают оперативность информирования населения. Внешний вид делает подъезд современным, а функциональность позволяет заменить раздражающий жителей бумажный мусор. Самое важное в проекте, что техника устанавливается без привлечения бюджетных денег. Мы надеемся, что наша инициатива получит развитие, и со временем экраны станут интерактивными, а значит их можно будет внедрить в такие проекты как "Активный гражданин" и "Наш город", - отметил Александр Шустров.

Мониторы устанавливают в "зоне ожидания" - около лифта. С июня установлено 2024 монитора, они охватили аудиторию" в 400 тысяч человек. До конца года появится еще 555 экранов. На мониторах в круглосуточном режиме транслируют рекламные видеоролики, информация о городских программах и услугах, которые оказывает ГБУ" Жилищник". К примеру, москвичам предлагаются коммерческие услуги специалистов по ремонту стен и потолков, покраске радиаторов, поклейке обоев и замены замков. Экраны принадлежат компании Orlis Media., которая возмещает ДЭЗ стоимость электроэнергии.

Напомним, в 2014 году несколько экранов установили на первых этажах подъездов в районе Кузьминки, однако их довольно быстро демонтировали из-за жалоб жителей. Кроме того, с начала лета в подъездах Зеленограда начали устанавливать мониторы, защищенные антивандальными блоками.