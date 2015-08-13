Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

13 августа 2015, 00:05

В московских подъездах могут появиться сенсорные мониторы

реклама благоустройство ЖКХ ремонт лифты экраны жилые дома ГБУ Жилищник мониторы

Фото: M24.ru

В московских подъездах могут появиться интерактивные, сенсорные мониторы, с помощью которых горожане смогут голосовать на сайте "Активный гражданин" и оставлять сообщения на портале "Наш город". Летом в подъездах снова начали устанавливать обычные экраны, на которых транслируют рекламу ГБУ "Жилищник" и коммерческих ремонтных услуг. В Юго-Восточном округе разместили 2024 экранов, в дальнейшем они могут стать сенсорными. Об этом M24.ru рассказал начальник управления делами префектуры ЮВАО Александр Шустров.

"Такие экраны широко начали применять в Юго-Восточном округе, потому что они значительно повышают оперативность информирования населения. Внешний вид делает подъезд современным, а функциональность позволяет заменить раздражающий жителей бумажный мусор. Самое важное в проекте, что техника устанавливается без привлечения бюджетных денег. Мы надеемся, что наша инициатива получит развитие, и со временем экраны станут интерактивными, а значит их можно будет внедрить в такие проекты как "Активный гражданин" и "Наш город", - отметил Александр Шустров.

Ссылки по теме

Мониторы устанавливают в "зоне ожидания" - около лифта. С июня установлено 2024 монитора, они охватили аудиторию" в 400 тысяч человек. До конца года появится еще 555 экранов. На мониторах в круглосуточном режиме транслируют рекламные видеоролики, информация о городских программах и услугах, которые оказывает ГБУ" Жилищник". К примеру, москвичам предлагаются коммерческие услуги специалистов по ремонту стен и потолков, покраске радиаторов, поклейке обоев и замены замков. Экраны принадлежат компании Orlis Media., которая возмещает ДЭЗ стоимость электроэнергии.

Напомним, в 2014 году несколько экранов установили на первых этажах подъездов в районе Кузьминки, однако их довольно быстро демонтировали из-за жалоб жителей. Кроме того, с начала лета в подъездах Зеленограда начали устанавливать мониторы, защищенные антивандальными блоками.

Сюжет: Проекты

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать