Российские креативщики оценили работы победителей "Каннских Львов"

Фото: facebook.com/canneslionsrussia

В Доме кино прошла презентация 63-го Международного фестиваля "Каннские Львы". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На летнем смотре во Франции отечественные рекламщики получили девять призов, в том числе в самых престижных категориях – Film Lions (Фильм) и Film Craft (Искусство Кинопроизводства). "Презентация фестиваля позволяет не только корифеям рекламного бизнеса заявить о своих работах на весь мир, но показывает путь, для молодых, начинающих специалистов", – отметил Владимир Евстафьев, официальный представитель "Каннских Львов" в России.

В рамках презентации прошел конкурс зрительских симпатий "Львенок" 2016. На голосование были выставлены лучшие рекламные ролики российских компаний, прошедшие экспертный отбор. Среди допущенных к участию 14 рекламных кейсов фигурировал ролик "Нам уже 5" канала Москва 24 (впервые показан на большом экране). Голосование проходило в интерактивном формате. Звания победителя был удостоен ролик "Поющий хлеб", созданный агентством Leo Burnett Moscow для завода плавленых сыров "Карат".

В ближайшее время фестиваль отправится в регионы страны, посетит более сорока городов.

28 января 2017 года "Большой зимний день рекламы" в Москве представит к просмотру 72 ролика "Каннских Львов".