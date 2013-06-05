В Москве утвердили новую схему размещения рекламы

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти утвердили новую схему размещения рекламных конструкций в городе. По ней всю Москву разделили на 5 территорий - Центр, Север, Запад, Юг и Восток.

В перечень объектов вошло около 12 тысяч рекламных конструкций. Полный список сити-бордов, афишных стендов, щитов и тумб опубликован на сайте департамента СМИ и рекламы. Там же можно увидеть схемы и карты их размещения.

Напомним, ранее столичные власти заявили о планах убрать треть рекламы с улиц. Для этого и разрабатывалась новая схема размещения конструкций. По новым правилам размещать объявления в городе можно будет только через аукционы. Предполагается, что таким образом доход от рекламы начнут получать не только агентства и предприниматели, но и бюджет. Всего с начала этого года в столице убрали более трех тысяч рекламных конструкций, щитов и вывесок.