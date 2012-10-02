ФАС усмотрела нарушения законодательства в рекламе "Совкомбанка"

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная антимонопольная служба признала незаконной рекламу кредита ИКБ "Совкомбанк", сообщает пресс-служба ФАС России.

На рекламном щите около станции метро "Южная", напротив одноименного торгового комплекса, "Совкомбанк" поместил рекламу кредита, где шла речь о 12% ставки, однако ниже была указана другая информация, влияющая на условия и конечную стоимость продукта.

Банк нарушил несколько пунктов закона "О рекламе", в которых идет речь о запрете на неполную рекламу, если это искажает смысл и влияет на конечные условия приобретения продукта. Также в разделе финансовых услуг вышеупомянутого закона не допускается умалчивать об условиях оказания услуг, равно как и реклама кредита должна в себя включать все условия для потребителя, влияющие на стоимость.