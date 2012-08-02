В Москву вернут наружную рекламу – почти 8 тысяч стендов

ИТАР-ТАСС

В сентябре в Москве пройдут первые за последние 3 года торги по наружной рекламе: столичный департамент СМИ и рекламы выставил на аукцион места под 7,7 тыс. афишных стендов, за которые хочет выручить минимум 700 млн руб., пишет "Коммерсантъ".

Желающим принять участие в торгах по афишам необходимо внести 230 млн руб. в качестве обеспечения заявки. Из проекта договора следует, что всю сумму победитель должен будет перечислить департаменту сразу после заключения контракта.

До июля единственным владельцем афиш в Москве была входящая в группу Russ Outdoor (бывшая News Outdoor) компания "Мосгорреклама". При этом за установку и эксплуатацию своих 8,1 тыс. стендов она с 2003 года не заплатила в городской бюджет ни копейки.

Именно это обстоятельство вынудило департамент СМИ и рекламы обратиться в арбитражный суд с требованием признать заключенный еще 9 лет назад договор с "Мосгоррекламой" недействительным. Весной стороны заключили мировое соглашение, по которому "Мосгорреклама" согласилась добровольно демонтировать все свои стенды.

Напомним, сейчас власти Москвы активно освобождают город от незаконно установленных баннеров, щитов и навесных конструкций. Это вызывает недовольство рекламщиков. Так, несколько дней назад в центре столицы прошел митинг против новых правил в рекламной отрасли.

Не осталась без внимания и "малая" реклама. В Москве решено бороться с незаконными рекламными объявлениями, в связи с чем в городе могут появиться официальные "обдиральщики" листовок.