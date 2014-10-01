На западе столицы начался демонтаж незаконной рекламы

На западе Москвы начался демонтаж 40 незаконных рекламных конструкций

На западе столицы начали демонтировать незаконную рекламу, передает телеканал "Москва 24".

Очередным объектом стал торговый центр на улице Барклая. Несколько бригад строителей начали демонтаж сорока конструкций. Для их ликвидации потребуется не менее двух дней.

Как уточнили в столичном департаменте СМИ и рекламы, город сам приступил к демонтажу, так как владелец конструкций проигнорировал требование департамента.

"Мы проводим демонтаж уже достаточно давно: начали с исторической части города, очистили от незаконных конструкций центральную часть города. И в настоящий момент уже переместились за пределы Третьего транспортного кольца", - рассказал замначальника управления городской рекламы департамента СМИ и рекламы Москвы Роман Алборов.

Каждый день на демонтаж несанкционированной рекламы в городе выходит 16 бригад, причем все они работают в круглосуточном режиме.

Как ранее сообщало M24.ru, с 1 сентября в Москве начали убирать незаконную рекламу. Вывески полностью убрали на 36 улицах в пределах Садового кольца, в том числе на Пятницкой, Маросейке, Покровке и Большой Дмитровке. Также в столице уберут щиты и баннеры, расположенные рядом с подземными пешеходными переходами.

Напомним, что 27 декабря 2013 года вступили в силу новые правила размещения и содержания информационных конструкций в столице. По новым правилам, запрещается размещать вывески на козырьках зданий, в оконных проемах, на кровлях, лоджиях и балконах, а также на заборах и архитектурных деталях фасадов объектов.

Кроме того, подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет и не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений. Также, согласно нововведениям, на внешних поверхностях одного здания организация может установить только одну информационную конструкцию.

За незаконное размещение рекламных конструкций для должностных лиц предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.