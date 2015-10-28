Москва оказалась в тройке мировых лидеров по числу бесплатных точек Wi-Fi

Фото: ТАСС/Артем Стариков

Москва заняла второе место в мире по количеству бесплатных точек Wi-Fi на улицах, уступив Сеулу, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

При этом в пятерку лидеров вошли мегаполисы – Нью-Йорк, Токио и Сингапур, но все они в данном рейтинге остались позади российской столицы. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers по итогам проведенного сравнительного анализа Москвы относительно других мегаполисов мира.

Было проанализировано градостроительное развитие таких городов, как Нью-Йорк, Сингапур, Лондон, Берлин, Токио, Сеул, Гонконг, и других.

Сейчас на 21 открытой территории города – в парках, пешеходных зонах и на велодорожках действуют более 700 точек доступа к сети Wi-Fi. Ежемесячно пользователи в этих зонах скачивают до 4 Тб данных.

"Большая Москва": Городской Wi-Fi

Ранее m24.ru сообщало, что московские власти хотят добиться создания единой сети Wi-Fi по всему городу, в том числе в зоне платной парковки. Речь идет о том, чтобы договориться о партнерстве с крупными действующими сетями Wi-Fi и добиться "роуминга", чтобы москвичам не приходилось по много раз входить в сеть и идентифицироваться.

Такой "роуминг" позволит пользователям "бесшовно" переходить из одной точки Wi-Fi в другую. То есть, если москвич пользовался бесплатным Wi-Fi в кафе, а потом вышел на улицу, новая сеть будет подключаться автоматически и не придется заново проходить идентификацию.

Развитый Wi-Fi в городе станет "страховкой" на случай, когда сотовая связь плохо работает. Это особенно интересно в пределах зоны платной парковки.

Добавим, что бесплатный WI-Fi появится на 450 остановках наземного транспорта до конца осени. В настоящее время беспроводным интернетом оснащены примерно 400 остановок.

С момента запуска Wi-Fi в сети зарегистрировались около 73 тысяч уникальных пользователей, а количество подключений превысило 230 тысяч.

Бесплатно подключиться к интернету на остановках общественного транспорта можно с помощью любого мобильного устройства ‒ смартфона, планшетного компьютера или ноутбука. Для этого необходимо выбрать Mosgortrans_Free из списка доступных подключений и пройти авторизацию с помощью SMS.