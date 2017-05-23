Мария Шарапова возглавила рейтинг российских знаменитостей по версии Forbes

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Российский Forbes назвал главных отечественных знаменитостей 2016 года. Рейтинг опубликован на сайте журнала.

Лидером рейтинга стала теннисистка Мария Шарапова. Ее доходы составляют 21,9 миллионов долларов. Кроме того, у спортсменки 12,8 тысяч упоминаний в СМИ/ТВ и почти 880 тысяч запросов в "Яндексе". Итоговый балл Шараповой составил 80,23.

На втором и третьем месте оказались музыканты Григорий Лепс (53,09 балла) и Сергей Шнуров (52,25 балла).

Четвертую строчку занял певец Филипп Киркоров, пятую – хоккеист Александр Овечкин. Далее следуют модель Наталья Водянова, а также певцы Сергей Лазарев и Егор Крид.

Замыкают первую десятку певица Земфира и хоккеист Евгений Малкин.