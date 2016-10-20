Сборная России опустилась на худшее в истории место в рейтинге ФИФА

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сборная России по футболу впервые в истории покинула топ-50 рейтинга ФИФА. Обновленная версия списка приводится на официальном сайте организации.

Первое место неизменно осталось за Аргентиной. На второе место поднялась команда Германии. Тройку замкнули бразильцы, опередившие Бельгию (четвертое место) и Колумбию (пятое).

В предыдущей версии рейтинга от 15 сентября сборная России занимала 38-е место. После поражения в товарищеском матче от сборной Коста-Рики (3:4) российская команда опустилась на 53-ю строчку. До этого худшим результатом сборной России в рейтинге ФИФА было 40-е место в 1998 году.