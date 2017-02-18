Форма поиска по сайту

18 февраля 2017, 09:29

Обама занял 12-е место в рейтинге президентов США

Барак Обама. Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Барак Обама занял 12-е место в рейтинге президентов США, опубликованным каналом C-Span, передает ТАСС.

Список составляли политологи и историки. Первое место занял 16-й президент США Авраам Линкольн, второе и третье места – у Джорджа Вашингтона и Франклина Рузвельта.

Обама, несмотря на 12-ю строчку, получил более высокий ранг за заслуги в области экономического регулирования: в этом перечне он оказался на восьмом месте.

У предшественника Обамы, Джорджа Буша-младшего, показатели хуже: 33-е место в итоговом рейтинге и 41-е – в вопросах внешней политики.

