16 марта 2016, 19:24

Россия стала 56-й страной в рейтинге счастья

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В рейтинге самых счастливых стран мира Россия оказалась на 56-месте. Таким образом, за год она поднялась на восемь строчек в этом рейтинге, сообщило CNN в эфире.

Самые счастливые люди планеты проживают в Дании, которой лишь немного уступает Швейцария. Затем расположились Исландия и Норвегия. Также в числе лидеров: Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

А вот США оказались непривычно низко: на 13-й позиции. Впрочем, Япония с высоким уровнем жизни опережает Россию всего на три места.

Китай оказался ниже России – на 83-м месте.

Самые несчастные люди на Земле, по версии составителей рейтинга, живут в Бурунди. Также мало радости в Бенине, Афганистане, Того и Сирии.

