МГУ стал лидером первого национального рейтинга вузов

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский государственный университет имени Ломоносова стал абсолютным лидером национального рейтинга вузов России.

В пятерку лидеров попали Московский физико-технический институт, МГТУ имени Баумана, Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

Оценка эффективности учитывала более 40 показателей, в том числе качество образования, материально-техническая база, инновационная инфраструктура и т. д.



Победители рейтинга также вошли в первую пятерку лучших вузов по востребованности работодателями. В целом, расклад по этому критерию свидетельствует о том, что выпускники технических вузов более востребованы рынком труда, чем управленцы, экономисты и гуманитарии.

Если отдельно оценить интенсивность сотрудничества вуза с работодателями (финансирование кафедр, обучение за счет средств работодателей, совместные учебные программы), то наиболее активной группой здесь оказались нефтегазовые и энергетические вузы – Уфимский государственный нефтяной технический университет, Тюменский государственный нефтегазовый университет, РГУ нефти и газа имени Губкина, Московский энергетический институт.

Согласно исследованию, несмотря на то, что работодателям требуются "технари", популярность технических специальностей среди абитуриентов невысока, по популярности технические вузы пока уступают экономическим и управленческим. Среди вузов-лидеров по стоимости платного обучения в 2011 - 2012 году единственный технический университет - МГТУ имени Баумана, кроме того, технические вузы уступают экономическим и медицинским по баллу ЕГЭ абитуриентов.

Рейтинг также показал, что укрупнение вузов не является панацеей для системы высшего образования: явной связи между укрупнением вуза и повышением его конкурентоспособности не выявлено. Так, из 20 крупнейших вузов в число лидеров рейтинга вошли только 7. В частности, относительно скромные результаты продемонстрировали федеральные университеты, образованные путем объединения вузов в регионах.

При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также был проведен опрос 4 тысяч респондентов: работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников. Рейтинг составлен агентством "Эксперт РА".