Билл Гейтс вернул себе первое место в рейтинге миллиардеров Forbes

Билл Гейтс. Фото: ИТАР-ТАСС

Журнал Forbes представил свой ежегодный мировой рейтинг миллиардеров. На вершину списка спустя четыре года вернулся сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Его состояние Forbes оценивает в $76 млрд - на $9 млрд больше, чем годом ранее.

Прошлогодний лидер, мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим опустился на вторую строчку с состоянием $72 млрд. Замкнул топ-3 списка, как и год назад, основной владелец компании Inditex (сеть Zara и др.) Амансио Ортега. Состояние испанца за год выросло на $7 млрд - до $64 млрд.

Россию в списке представляют 111 человек, из них богатейший - Алишер Усманов - расположился на 40-й строчке с состоянием $18,6 млрд.

Всего в рейтинге 2014 года вошли 1645 человек с состоянием от $1 млрд. Их совокупное состояние составляет $6,4 трлн - на $1 трлн больше, чем годом ранее. В списке - рекордные 268 новичков.

