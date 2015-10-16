София и Александр стали самыми популярными детскими именами в 2015 году

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Имена Александр и София стали лидерами хит-парада имен для новорожденных в Москве за девять месяцев 2015 года, сообщает пресс-служба столичного управления ЗАГСов.

"Итоги работы московских ЗАГСов за девять месяцев подтвердили, что москвичи в выборе имен для своих детей – консерваторы, и текущий год не принес в статистику самых популярных имен никаких радикальных изменений", – отметили представители ведомства.



Присваивая имя Соня своим дочкам, москвичи отдают предпочтение форме написанию через "и" – Софиями были названы 1866 девочек, Софьями – 939.

В Топ-5 самых популярных именами среди новорожденных мальчиков и девочек в Москве вошли: Александр, Максим, Артем, Михаил, Даниил (Данила, Данил), София (Софья), Мария, Анна, Анастасия и Виктория.

"Интересный анализ получается, если смотреть долю детей, названных популярными именами. Он показывает, что на самом деле популярность имени Александр не абсолютна, и с годами процент детей с именем Александр снижается. Так, в 1990-е годы Александрами называли порядка 9 процентов новорожденных мальчиков, по итогам девяти месяцев 2015 года это имя было присвоено 4,5 процента малышей", – добавили в пресс-службе.

А вот популярность имени София напротив выросло. В 90-е годы прошлого века Сонями называли менее 1 процента девочек. В этом году это имя было присвоено 5,4 процента новорожденных москвичек.

Отметим, что в мае этого года самым популярным именем для девочек в Москве было Мария. А итоговая пара популярных имен в 2014 году выглядела также, как и в 2015. София и Александр удерживают лидерство в столице второй год подряд.