Фото: AP/Invision/Charles Sykes

Американский рэпер Пи Дидди стал самым богатым хип-хоп исполнителем по версии журнала Forbes. Об этом сообщает Газета.ру.

Первую строчку в рейтинге рэперов занял Шон Комбс, также известный как Пи Дидди и Пафф Дэдди. Его состояние оценивается в 820 миллионов долларов. Эксперты считают, что оно скоро перейдет отметку в миллиард.

На втором месте – Шон Кори Картер (Jay Z) с состоянием в 810 миллионов долларов.

Третью позицию журнал отдал Андре Ромеллу Янгу (Dr. Dre). Его состояние эксперты оценили в 740 миллионов долларов.

Замыкают первую пятерку Брайан Уильямс (Birdman) и Обри Дрейк Грэм (Drake). Их состояния достигают 110 миллионов и 90 миллионов долларов соответственно.