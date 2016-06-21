Рейс Москва-Хабаровск вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем

Фото: m24.ru

Самолет, следовавший рейсом Москва - Хабаровск, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем, сообщает "Интерфакс".

Дальнемагистральный "Боинг-747", вылетевший вечером 20 июня из Москвы в Хабаровск, вынужден был вернуться во Внуково. Дело в том, что после вылета на борту возникли проблемы с двигателем. В результате экипаж принял решение о возвращении.

Двухэтажный лайнер благополучно приземлился в аэропорту, никто из находившихся на борту не пострадал. Пассажиров вернувшегося Боинга отправили в Хабаровск другим бортом.