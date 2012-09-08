Форма поиска по сайту

08 сентября 2012, 18:04

Транспорт

Авиакомпания Lufthansa возобновила нормальный режим работы

Фото: ИТАР-ТАСС

Немецкая авиакомпания Lufthansa в субботу возобновила нормальный режим работы. Из-за проведенной накануне 24-часовой забастовки бортпроводников были сорваны более тысячи рейсов, в том числе в Москву и Петербург.

По словам представителя компании, Lufthansa выполнила одно из требований бастующих. В результате переговоров с профсоюзом бортпроводников была достигнута договоренность о том, что авиакомпания не будет прибегать к услугам временно нанятых на низкую зарплату работников.

Бастующие также требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы, сообщает "Интерфакс". По последнему пункту согласие пока не достигнуто. Профсоюз требует прибавки в 5%, в то время как авиакомпания пока согласна только на 3,5%. Переговоры будут продолжены.

Напомним, что прошедшие за последние недели забастовки уже обошлись компании в десятки миллионов евро и коснулись около ста тысяч пассажиров по всему миру.

рейсы забастовки Lufthansa авиа и аэропорты

