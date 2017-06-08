Форма поиска по сайту

08 июня 2017, 17:08

Транспорт

Росавиация обязала авиакомпании скорректировать чартерную программу

Росавиация обязала авиакомпании скорректировать чартерные программы до 20 июня, чтобы не допускать задержек рейсов, сообщает пресс-служба агентства.

Помимо корректировки чартерных программ, компании должны обеспечить наличие резервных бортов, не допускать задержек рейсов более двух часов и информировать пассажиров обо всех изменениях в расписании.

Если эти требования не будут исполнены, то Росавиация точечно ограничит чартерную программу перевозчика и проведет внеплановые проверки.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, за пять месяцев 2017 года объем пассажирских перевозок вырос на 22 процента по сравнению с прошлогодними показателями. Однако наличие необходимого количества самолетов и персонала не предусмотрели.

Из-за несоответствия программ перевозок и реальных возможностей возникли многочисленные задержки и отмены рейсов у некоторых чартерных авиакомпаний.

В Росавиации также отметили, что авиакомпании пренебрегают требованиями о резерве воздушных судов, не всегда предоставляют пассажирам задержанных рейсов полагающиеся бесплатные услуги.

В конце мая "ВИМ-Авиа" задержала несколько внутренних и международных рейсов. Сотни пассажиров ожидали вылета по шесть-десять часов. Перевозчик объяснил, что сбои в расписании произошли из-за задержки трех воздушных судов при прохождении планового технического обслуживания.

После этого Росавиация заявила, что может отменить нерегулярные рейсы чартерных авиакомпаний в случае массовых задержек вылетов.

