Росавиация обязала авиакомпании скорректировать чартерную программу

Росавиация обязала авиакомпании скорректировать чартерные программы до 20 июня, чтобы не допускать задержек рейсов, сообщает пресс-служба агентства.

Помимо корректировки чартерных программ, компании должны обеспечить наличие резервных бортов, не допускать задержек рейсов более двух часов и информировать пассажиров обо всех изменениях в расписании.

Если эти требования не будут исполнены, то Росавиация точечно ограничит чартерную программу перевозчика и проведет внеплановые проверки.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, за пять месяцев 2017 года объем пассажирских перевозок вырос на 22 процента по сравнению с прошлогодними показателями. Однако наличие необходимого количества самолетов и персонала не предусмотрели.

Из-за несоответствия программ перевозок и реальных возможностей возникли многочисленные задержки и отмены рейсов у некоторых чартерных авиакомпаний.

В Росавиации также отметили, что авиакомпании пренебрегают требованиями о резерве воздушных судов, не всегда предоставляют пассажирам задержанных рейсов полагающиеся бесплатные услуги.