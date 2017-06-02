Форма поиска по сайту

02 июня 2017, 14:07

Транспорт

Минтранс увеличит компенсации пассажирам за задержки рейсов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Минтранс увеличит компенсации пассажирам за задержки рейсов, сообщает РИА Новости.

По словам министра транспорта Максима Соколова, уровни компенсаций за задержки рейсов увеличат, чтобы повысить ответственность авиакомпаний перед пассажирами.

Соколов также добавил, что ведомство возьмет под пристальный контроль ситуацию с массовыми задержками рейсов у авиакомпании "ВИМ-Авиа". А проблему с отменой рейсов на Чукотке решают в "ручном режиме".

В конце мая "ВИМ-Авиа" задержала вылет нескольких рейсов в разных городах страны. Десятки пассажиров не могли улететь из Домодедова, почти пятьсот человек ожидали своего рейса в аэропорту Анадыря. В компании сбои в расписании вылетов объяснили тем, что три воздушных судна задержались при прохождении планового технического обслуживания.

Чтобы подобные ситуации не повторились, "ВИМ-Авиа" заявила о сокращении чартерной программы до 15 июня. Как уточнил перевозчик, это минимизирует риск веерных задержек вылетов из-за опоздания нескольких самолетов.

