Фото: m24.ru/Александр Авилов

Минтранс увеличит компенсации пассажирам за задержки рейсов, сообщает РИА Новости.

По словам министра транспорта Максима Соколова, уровни компенсаций за задержки рейсов увеличат, чтобы повысить ответственность авиакомпаний перед пассажирами.

Соколов также добавил, что ведомство возьмет под пристальный контроль ситуацию с массовыми задержками рейсов у авиакомпании "ВИМ-Авиа". А проблему с отменой рейсов на Чукотке решают в "ручном режиме".