Lufthansa отменила 24 рейса из Германии в Москву и обратно из-за забастовки

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Авиакомпания Lufthansa отменила 24 рейса из Москвы в Германию и обратно из-за забастовки пилотов, сообщает пресс-служба перевозчика.

Протест продлится до 23.59 2 декабря, стачка затронет аэропорты Мюнхена и Франкфурта. По уточнению компании, отменены рейсы: в Домодедово, во Внуково и из этих аэропортов, список рейсов можно посмотреть здесь.

Всего забастовка коснулась 1350 рейсов, в том числе 16 – в Санкт-Петербург и обратно, в Самару и Нижний Новгород и обратно.

Пассажирам лучше проверить статус своего рейса до вылета, также Lufthansa предоставляет возможность перебронировать билет.

Добавим, что профсоюз, представляющий интересы пилотов, выступает против повышения возрастного порога до 61 года (сейчас – 59 лет), а также требует увеличить выплаты при выходе на пенсию.

Последний раз забастовка пилотов влияла на вылеты 20 октября - тогда Lufthansa отменила 34 рейса в Россию и обратно.