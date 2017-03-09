Форма поиска по сайту

09 марта 2017, 11:44

Общество

Центры "Мои Документы" начали прием документов на кадастровый учет недвижимости

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Московские центры "Мои Документы" запустили новый сервис по приему документов на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости, сообщает пресс-служба центров госуслуг. Новая услуга стала доступна с марта в 22 центрах госуслуг.

ОкругРайон
ВАОНовогиреево, Восточное Измайлово
ЗАООчаково-Матвеевское, Крылатское
ЗелАОСтарое Крюково
САОВосточное Дегунино и Бескудниковский, Савеловский, Войковский
СВАОЛосиноостровский, Алексеевский, Северное Медведково
СЗАОХорошево-Мневники
ТиНАОТроицк
ЦАОБасманный, Мещанский
ЮАОДонской, Орехово-Борисово Северное, Чертаново Северное
ЮВАОНижегородский и Лефортово, Люблино
ЮЗАООбручевский, Южное Бутово

Московские центры "Мои Документы"

Подать документы можно в любом из перечисленных центров без привязки к месту регистрации по предварительной записи. Предварительная запись организована через портал мэра и правительства Москвы mos.ru.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить услуги по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с ним – это признание и подтверждение государством возникновения, изменения, перехода и прекращения прав на недвижимое имущество, ограничений прав и обременений имущества. Государственная регистрация прав проводится на всей территории Российской Федерации системе записей о правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Кадастровый учет – это внесение в ЕГРН сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого имущества с определенными характеристиками или прекращение его существования.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/259]Как правильно получить кадастровый паспорт на квартиру[/URLEXTERNAL]

История вопроса

В столице открыто 127 центров госуслуг. Они работают в ритме мегаполиса: с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю без обеда и выходных.
Кроме того, с начала февраля:

  • в 11 центрах "Мои Документы" можно оформить водительские права;
  • выдача готовых российских паспортов осуществляется в режиме работы центров – ежедневно и без перерывов на обед (данная услуга передана сотрудникам центров госуслуг);
  • во всех столичных центрах можно оформить в электронном виде заявку на получение "дальневосточного гектара".

