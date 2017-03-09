Центры "Мои Документы" начали прием документов на кадастровый учет недвижимости

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Московские центры "Мои Документы" запустили новый сервис по приему документов на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости, сообщает пресс-служба центров госуслуг. Новая услуга стала доступна с марта в 22 центрах госуслуг.

Округ Район ВАО Новогиреево, Восточное Измайлово ЗАО Очаково-Матвеевское, Крылатское ЗелАО Старое Крюково САО Восточное Дегунино и Бескудниковский, Савеловский, Войковский СВАО Лосиноостровский, Алексеевский, Северное Медведково СЗАО Хорошево-Мневники ТиНАО Троицк ЦАО Басманный, Мещанский ЮАО Донской, Орехово-Борисово Северное, Чертаново Северное ЮВАО Нижегородский и Лефортово, Люблино ЮЗАО Обручевский, Южное Бутово Московские центры "Мои Документы"

Подать документы можно в любом из перечисленных центров без привязки к месту регистрации по предварительной записи. Предварительная запись организована через портал мэра и правительства Москвы mos.ru.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить услуги по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с ним – это признание и подтверждение государством возникновения, изменения, перехода и прекращения прав на недвижимое имущество, ограничений прав и обременений имущества. Государственная регистрация прав проводится на всей территории Российской Федерации системе записей о правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Кадастровый учет – это внесение в ЕГРН сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого имущества с определенными характеристиками или прекращение его существования.

