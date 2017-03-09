Центры "Мои Документы" начали прием документов на кадастровый учет недвижимости

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Московские центры "Мои Документы" запустили новый сервис по приему документов на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости, сообщает пресс-служба центров госуслуг. Новая услуга стала доступна с марта в 22 центрах госуслуг.
|Округ
|Район
|ВАО
|Новогиреево, Восточное Измайлово
|ЗАО
|Очаково-Матвеевское, Крылатское
|ЗелАО
|Старое Крюково
|САО
|Восточное Дегунино и Бескудниковский, Савеловский, Войковский
|СВАО
|Лосиноостровский, Алексеевский, Северное Медведково
|СЗАО
|Хорошево-Мневники
|ТиНАО
|Троицк
|ЦАО
|Басманный, Мещанский
|ЮАО
|Донской, Орехово-Борисово Северное, Чертаново Северное
|ЮВАО
|Нижегородский и Лефортово, Люблино
|ЮЗАО
|Обручевский, Южное Бутово
Подать документы можно в любом из перечисленных центров без привязки к месту регистрации по предварительной записи. Предварительная запись организована через портал мэра и правительства Москвы mos.ru.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить услуги по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с ним – это признание и подтверждение государством возникновения, изменения, перехода и прекращения прав на недвижимое имущество, ограничений прав и обременений имущества. Государственная регистрация прав проводится на всей территории Российской Федерации системе записей о правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Кадастровый учет – это внесение в ЕГРН сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого имущества с определенными характеристиками или прекращение его существования.
История вопросаВ столице открыто 127 центров госуслуг. Они работают в ритме мегаполиса: с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю без обеда и выходных.
Кроме того, с начала февраля:
- в 11 центрах "Мои Документы" можно оформить водительские права;
- выдача готовых российских паспортов осуществляется в режиме работы центров – ежедневно и без перерывов на обед (данная услуга передана сотрудникам центров госуслуг);
- во всех столичных центрах можно оформить в электронном виде заявку на получение "дальневосточного гектара".
