Капустняк, брецели и узвар: что готовить в День отказа от мяса

"Стиль жизни": как стать вегетарианцем без вреда для здоровья



Яблоки, гречка и листья салата. 20 марта отмечается Международный день отказа от мяса. Активисты призывают не покупать в этот день ни мяса, ни его производных – сосисок, колбас, пельменей и других полуфабрикатов. Даже, если вы – ярый мясоед, устроить себе разгрузочный "овощной" день всегда полезно.

В помощь читателям редакция сетевого издания M24.ru сделала подборку "вегетарианских" лекций, которые транслировались на нашем сайте.

В Школе вегетарианской кухни приготовили рисовый пудинг и печенье

В декабре Школа вегетарианской кухни учила нас готовить рисовый пудинг, традиционное нидерландское лакомство, которое также пользуется популярностью в Дании, Колумбии и Испании.

Для приготовления пудинга вам понадобится всего лишь рис, молоко, лимон и сахар. Минимум, который есть в холодильнике почти каждой хозяйки.

В Школе вегетарианской кухни испекли колядки и сварили узвар

Рождество давно прошло, но разве это повод для отказа от вкусностей? Капустняк, узвар и кутья - не знаете, что это такое? Еще один повод посмотреть запись нашего мастер-класса.

Капустняк и узвар - традиционные украинские блюда. Капустняк чем-то похож на щи, однако готовится из квашеной капусты, а узвар - это аналог компота, который подается на стол на Рождество.

В Школе вегетарианской кухни испекли брецели и сделали фруктовые елки

Брецели - любимое лакомство жителей юга Германии. Его пекут на все случаи жизни: как соленые закуски или сладкие подарки для влюбленных. Также ведущая мастер-класса Светлана Хакимова показала, как приготовить безалкогольный глинтвейн.

Брецели - это крендели. По легенде, они были придуманы булочником, которому баварский король поручил испечь булку, через которую можно увидеть солнце.