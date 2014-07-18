Развязка на Варшавском шоссе будет открыта в начале осени

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Развязка на пересечении Варшавского шоссе и улицы Академика Янгеля будет открыта в начале осени. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил в пятницу глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Работы на этой развязке ведутся в три смены, и уже в сентябре мы планируем ее открыть", - сказал Андрей Бочкарев. По его словам, дорожная ситуация на Варшавском шоссе улучшится после открытия движения на развязке с улицей Академика Янгеля.

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Также глава департамента напомнил, что в проекте строительства предусмотрена эстакада длиной почти 300 метров по три полосы движения в каждом направлении, строительство дополнительных съездов и выездов с основной проезжей части Варшавского шоссе. Существующие съезды будут расширены до 10 с половиной метров.