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Наземный транспорт

18 июля 2014, 17:57

Развязка на Варшавском шоссе будет открыта в начале осени

развязки Варшавское шоссе наземный транспорт улица Академика Янгеля строительство и реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС

Развязка на пересечении Варшавского шоссе и улицы Академика Янгеля будет открыта в начале осени. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил в пятницу глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Работы на этой развязке ведутся в три смены, и уже в сентябре мы планируем ее открыть", - сказал Андрей Бочкарев. По его словам, дорожная ситуация на Варшавском шоссе улучшится после открытия движения на развязке с улицей Академика Янгеля.

Как реконструируют развязку на Варшавском шоссе

Также глава департамента напомнил, что в проекте строительства предусмотрена эстакада длиной почти 300 метров по три полосы движения в каждом направлении, строительство дополнительных съездов и выездов с основной проезжей части Варшавского шоссе. Существующие съезды будут расширены до 10 с половиной метров.

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