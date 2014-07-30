От полосок до корсетов: как менялось нижнее белье

"Эволюция вещей": Эволюция нижнего белья

История нижнего белья – это фактически история любви человека к самому себе. Чем комфортнее становилась жизнь, тем красивее, удобнее и проще становилось исподнее. Как развивалось нижнее белье с течением времени? Телеканал "Москва 24" подготовил специальный репортаж.

Узкие кожаные полоски

Первое нижнее белье – набедренная повязка. Люди носили ее десятки тысяч лет, а в теплых краях – и в качестве верхней одежды. В Древнем Египте она стала шире и называлась схенти. Схенти носили мужчины, а у женщин были рубахи на бретельках из льна, но начинались они под грудью. В течение 2 тысяч лет открытая грудь была там в моде.

"Белье – это правда. Если мы сейчас все разденемся, то, поверьте, мы очень многое друг о друге узнаем, потому что это честная история", - утверждает художник по костюмам, коллекционер Виктория Севрюкова.

В Древней Греции появляется предок бюстгальтера – строфион – узкая кожаная полоска, завязанная под грудью, поверх нее надевали хитон. Римлянки сделали его шире и снабдили шнуровкой. Так появился предок корсета – строфия, – который носился под верхней одеждой.

А вот белья для нижней части тела ни в теплых, ни в холодных странах не было вообще. Его придумали намного позже.

Мозаика в сицилийской коммуне Пьяцца-Армерина, изображающая женщину в строфионе

В первую тысячу лет христианства люди делали вид, что ничего интересного ни в женском, ни в мужском теле нет. Одежда говорила именно об этом, рассказывает художник по костюмам Виктория Севрюкова. У нее лучшая в России коллекция нижнего белья: в ней около 5 тысяч предметов.

"Из всей истории одежды человеческой белье трижды было подвергнуто анафеме. То есть Папа Римский анафеме предал корсет (это была середина XV века). Дело в том, что тогда появились очень жесткие металлические корсеты. Женщина приходит в храм, а наклониться не может, то есть поклоны она бить не может. Вторая анафема была фижмам, потому что фижмы – это способ обмана. Вот у меня нет бедра, а я фижмы надела, и у меня есть бедро. Это XVIII век. А в конце XVII века еще были понье, которые акцентировали не бедро, сзади делали пышную форму. И вот это понье, которое выдавливало все сзади, делало пикантный вид со спины, это третий предмет, который был просто проклят", - объясняет Севрюкова.

В XII веке в Европе начинают носить то, что потом станет нижним бельем. У мужчин это брэ – штаны из льна, собираются на талии шнуром. На брэ надевают шоссы – это верхние штаны. Вначале брэ были до середины икры, а к XV веку напоминали шорты.

Самое интересное: и у нижних, и у верхних штанов был глубокий разрез сзади, который просто драпировали. Женщины в это время носят под платьем льняную рубаху с длинными узкими рукавами – шемиз. Однако белье очень дорогое и доступно только знати. Главное – в XIV веке, когда в Европе уже свирепствуют эпидемии, а бани запрещены – церковь объявила их рассадником чумы, – ученые мужи объявляют: именно нижнее белье очищает тело и впитывает всю грязь, и белье впервые становятся модным.

"Женское тело стало разговаривать только в самом начале Возрождения, то есть в начале XIV века появились тугие корсеты, которые стали акцент делать на талии и выдавливать грудь", - рассказывает Виктория Севрюкова.

Тонкая талия и маленькая грудь

В середине XV века мода резко меняется впервые из-за предпочтения одной конкретной женщины, в честь которой Колумб открывал Америку, – великой королевы Изабеллы Кастильской. Это она начинает носить жесткие платья с удлиненным шнипом, подчеркивающим тонкую талию.

"И этот шнип доходил до середины бедра, то есть не только ходить было трудно, это было очень больно. Нужно было затянуться до размеров Изабеллы, это 46 сантиметров, с помощью металла затянуть талию, уничтожить грудь абсолютно, потому что у Изабеллы не было груди, значит, весь мир не будет ее иметь. Это были плоские пластинки, которые сдавливали грудь", - утверждает Севрюкова.

Дама в корсете поверх сорочки, 1890 год

В XVII веке Франция возвращает глубокое декольте. Под платьями вырастают ряды нижних юбок, и появляется нижняя рубашка. Вскоре она превращается в неглиже – универсальный домашний костюм, который носят по утрам. Аристократки начинают ездить на охоту – и появляются панталоны.

"Эти первые панталоны были прообразом мужских кальсон, скажем так, мужских брюк, и это была катастрофа. Но для того чтобы избежать обвинения в том, что она ходит в мужской одежде (только женщина могла придумать такой ход), внутренний шов у панталон был открыт, то есть вообще видно все. Но нет шва – нет и мужских брюк", - говорит Севрюкова.

Эта конструкция сохранялась до конца XIX века, а сами панталоны продержались до середины ХХ.

"Вот тот самый открытый внутренний шов. В этих панталонах танцевали в "Мулен Руж", поэтому канкан с открытым швом – это, конечно, было сильное впечатление", - рассказывает Севрюкова.

Итак, чтобы выйти в свет, женщина высшего и среднего сословия конца XIX века должна была надеть подвязки для чулок, сами чулки, панталоны до середины икры, сорочку или комбинацию, корсет, легкую нижнюю юбку с воланами, полностью скрывающую ноги, льняную кофточку на корсет, тюрнюр, вторую, а иногда и третью нижнюю юбку из более плотного полотна, как правило, цвета основной юбки и, наконец, верхнюю одежду – корсаж и верхнюю юбку.

Такой комплект нижнего белья весил от 2 до 4 килограммов, но и это не самое страшное. В конце XIX века в моде женский силуэт "песочные часы". Корсет должен убирать в талии до 25 сантиметров. Без многолетней подготовки, чтобы добиться такого результата, нужно удалить два ребра.

"Корсет "ласточка", который появился как раз в тот момент, когда Островский написал свою "Бесприданницу", поэтому название парохода Паратова "Ласточка" практически так же неприлично звучало для уха современника, как лошадь Вронского Фру-Фру, потому что "фру-фру" – это то самое шуршание юбок", - объясняет Севрюкова.

Бюстгальтер на смену корсету

Почти 300 лет корсет диктовал моду и на нижнюю одежду, и на верхнюю. Свергнуть его оказалось под силу только научному открытию.

В 1895 году доктор Вильгельм Рентген, немецкий физик, открывает Х-лучи, которые потом назовут рентгеновским излучением. Первые снимки грудной клетки Рентген делает своей жене Анне, сравнивает их со снимками женщины-крестьянки. Изувеченные корсетом ребра и деформированные внутренние органы приводят его в ужас, и вскоре научный мир начинает протестовать против корсетов.

Начиная с 1900-х годов, корсет уменьшается и упрощается: становится короче, ставится на пружины. Лидеры по производству нижнего белья тогда – Франция и Бельгия. Но вдруг на выставке в Париже гран-при получает корсет маленькой мастерской Абрамсона из России.

"Я вообще в коллекции стараюсь не ремонтировать вещи, я оставляю их такими, какими они ко мне пришли, битыми жизнью. Мой Абрамсон жутко пахнет, потому что им прикрывали квашеную капусту. Я привезла в Париж, все фотографировали этот вонючий бедный Абрамсон, потому что в 1900 году некий Абрамсон получил золотую медаль, а никто не видел, где этот Абрамсон. Прямо ахали и охали и говорили: "Боже мой! Неужели вам так повезло?!", - рассказывает Севрюкова.

В 1908 году парижский модельер Поль Пуаре представляет свободное женское платье без корсета и нижних юбок. Событие историческое. Всего за 10 лет женщины буквально разденутся, а на смену корсетам придет бюстгальтер. История его изобретения покрыта мраком. Есть версия, что в 1903-м его изобрела в Париже женщина-врач Гош Саро, разрезав корсет на две части. Есть версия, что его придумала портниха Ида Розенталь-Каганович.

Эмигрировав из России в Америку после революции, она наладила там производство белья и придумала первые размеры. Но патент на бюстгальтер есть только у немцев, и слово это немецкое. А дальше на Западе начинается одна история белья, а в России совсем другая.

В 1920 году у нас появляются фабрики по пошиву нижнего белья. Причем на всю огромную страну их две: "Мосбелье" – в Москве и "Ленбелье" – в Ленинграде. Шьют они белье и для мужчин, и для женщин. Но самое интересное, эти фабрики сотрудничают с известными тогда художниками-конструктивистами Верой Мухиной, Александром Родченко, Владимиром Татлиным. А значит, в декоре и крое мужских и женских сорочек присутствуют веяние моды в искусстве, то есть детали кубизма.

Реклама нижнего белья, 1913 год

Но к 30-м советское белье стало безликим и ужасным. Его задача – поддерживать новые правила гигиены, по которым человеку иметь не меньше двух комплектов белья и менять его минимум раз в 7-10 дней. Красивое белье шьют надомницы, а это карается законом, или привозятся. В коллекции Виктории Севрюковой есть белье Лили Брик, которое покупал для нее за границей Владимир Маяковский.

"У нее белье, которое делало из нее красавицу. Она была не самой статной женщиной в смысле силуэта и корректировала это с таким умением и мастерством. Какое количество мужчин были покорены Лиле Брик и считали, что она абсолютно эталонная женщина. Поэтому корсет, которому она никогда не изменяла. При этом она очень любила воздушные вещи, поэтому поверх этого жесткого корсета, для того чтобы обмануть, была такая нижняя юбка, идеальная для чарльстона, для шимми, потому что она развевается, она в три оборки и она из нежнейшего тюля", - объясняет Севрюкова.

А в это время на Западе появляется стиль "гарсон". Женщина становится мужественной, но ее белье остается женственным. В 1935-м в США впервые появляются подушечки для бюстгальтеров, а в 1942-м – регулируемые бретели. В СССР они появятся на 20 лет позже, рассказывает директор одной из крупнейших фабрик нижнего белья России в Ирина Епилина.

"Первые изделия, которые начинала выпускать наша фабрика, были с применением в основном пуговиц и пуговичных машин. Сами изделия напоминали что-то громоздкое, потому что не было ни отделочных лент, ни бретелечных лент. Большой минус у этих изделий – ткани, которые стопроцентно содержат хлопок, после первой стирки давали усадку", - рассказывает генеральный директор фабрики нижнего белья Ирина Епилина.

Эта фабрика появилась в Коломне в 1925-м, но белье здесь стали шить в конце 50-х из самых простых тканей – хлопка и батиста. А советские женщины хотели носить то, что видели в западных фильмах.

"Да, конечно, потому что в этих фильмах акцентировалось внимание на корсетах, грациях, на стати, женщина могла красиво себя преподнести", - говорит Епилина.

И снова за старое

В 1947-м неизвестный молодой дизайнер Кристиан Диор выпускает свою первую коллекцию ньюлук. И в моде опять пышный бюст, нижние юбки и узкая талия.

"Дело в том, что Диор, абсолютно помешанный на памяти о своей матери, в начале 1900-х годов мама, затянутая в корсет с пышной юбкой, шуршащая, пахнущая, он вернул корсеты. Были пластиковые косточки, но Диор вернул настоящую женщину", - считает Севрюкова.

Начало 50-х – времена агрессивной женственности. Грудь должна быть острой и бюстгальтеры отстрачиваются конусом.

"Именно в 1949 году появляется бюстгальтер бра, который крепится определенным образом и служит именно для коррекции женской груди", - объясняет имиджмейкер Наталья Гольдман.

Иконами стиля становятся актрисы с пышными формами. В Америке, чтобы добиться таких форм, начинают продавать надувные бюстгальтеры с соломиной в комплекте. Но после фильма "И Бог создал женщину" силуэт смягчается, все хотят выглядеть как Бриджит Бардо, которая почти весь фильм ходит в неглиже.

А в это время в 60-х на советских фабриках белья происходит буквально революция. Из Риги, Латвия была частью СССР, начинают поставлять пластмассовую фурнитуру, и в бюстгальтерах появляются застежки на резинке.

"Отсюда пошла эта размерность, когда мы смогли регулировать объем, регулировать размер по подтяжке бретелей, чтобы подтянуть чашку саму. Я на фабрику пришла в 76-м, у нас уже было до 7-го размера. Сейчас у нас до 15 размеров бывает", - утверждает Епилина.

Различные виды женского нижнего белья

Появляется миниюбка. Мир озадачен тем, что под нее носить. Трусы уменьшаются до размеров бикини, а на смену чулкам с поясами приходят колготки. Но в 70-х производители западных стран переключаются на дизайн мужского нижнего белья, которое тоже сильно изменилось за ХХ век.

В начале ХХ века выпускаются кальсоны до щиколоток и полукальсоны чуть ниже колен. Для подгонки по фигуре они застегиваются на пуговицы, лучше

если на перламутровые. После Первой мировой войны кальсоны укорачиваются, в поясе появляется резинка, а в 1925 году английский бизнесмен Якоб Голомб предлагает заменить штаны боксеров из кожи на эластичные шорты с широким поясом. Появляются Boxer shorts, то есть трусы-боксеры. В 34-м американец Артур Кнейблер, дизайнер в компании трикотажа, берет за основу низ мужского купального костюма и делает в нем вставку, назвав новый продукт Jockey shorts. Успех колоссальный, модель начинают называть брифы, и в течение следующих 30 лет брифы конкурируют с трусами-боксерами. В 70-х, благодаря моде на обтягивающие джинсы, брифы выигрывают первенство, а в 80-х вновь уступают боксерам. И так до сих пор.

В СССР еще в 30-х появились спортивные трусы, которые вскоре стали семейными и остались в гардеробе мужчин на долгие 50 лет, только немного изменив длину и материал.

Вот что нам дал конец ХХ века, если мы говорим об истории нижнего белья?

"Появляется очень много бесшовного белья, компрессионного и спортивного. В белье очень много эластана, именно такого материала, который очень хорошо впитывает влагу, не оставляет следов и очень легок в использовании", - говорит Гольдман.

Мир нижнего белья изменился с появлением в Европе лайкры, в США – спандекса, а в СССР – эластана. Это один и тот же материал, названный везде по-разному. Сегодня без него белье не делается вообще.

"Использовалось два вида ткани и фурнитуры, то сейчас в одном изделии мы используем до 18", - рассказывает Ирина Епилина.

Но в конце ХХ века химики дали возможность изменить бюстгальтеры лямками-трансформерами, лямками-невидимками и довели до совершенства всевозможные застежки и пуш-апы. В этой имиджстудии, меняя облик женщины, начинают с нижнего белья.

"Самой идеальной фигурой является "песочные часы". Это когда на плоскости плечи равны бедру, и разница между талией и бедром в объеме около 25-30 сантиметров. То есть все, что касается одежды, мы будем стараться привести разные типы фигур женщин ровно к "песочным часам", - утверждает Наталья Гольдман.

В Индии сделали бюстгальтер от преступника с датчиками GPS. Он бьет током 3800 киловольт, потом отсылает сообщение в полицию с точными координатами. Также есть бюстгальтер с датчиком переедания и пуш-ап-футболка для мужчин со встроенными подушечками, увеличивающими бицепсы, трицепсы и грудные мышцы всего за 48 долларов.

Тренд 2000-х – бесшовное белье, удобное и тонкое. Медики и предприниматели соревнуются в научных аргументах, но правила носки белья известны давно.

"Если мы говорим об очень утягивающем корректирующем белье, то его рекомендуют носить не больше двух часов, самую сильную утяжку, потому что это тоже все-таки мешает", - считает Гольдман.

Даже если люди научатся создавать одежду, которая не потребует больше ничего, нижнее белье не исчезнет, потому что теперь оно может быть и роскошью, и необходимостью, и даже тем, что способно изменить жизнь.