Эксперты подготовили новую стратегию развития Москвы

ИТАР-ТАСС

В московском правительстве обсуждается новая стратегия развития столицы до 2025 года. В документе предлагается радикально изменить векторы развития города, превратив его в постиндустриальную европейскую столицу — без вредного производства.

Однако разработчики уверены, что проект невозможно реализовать, не сменив систему управления Москвы. Эксперты считают, что стратегия вряд ли будет воплощена в жизнь, отмечая, что стратегии появляются со второй половины 90-х годов, но ни одна не была реализована, пишет сегодня "Коммерсантъ".

Стратегия развития столицы до 2025 года разрабатывалась с июля 2011 года Российской академией народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) совместно с Высшей школой экономики.

Разработчики предлагают вывести из столицы неконкурентоспособные и ресурсоемкие производства, такие как автомобилестроение, предприятия химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Акцент предлагается сделать на бизнес- и IT-услугах, финансовых услугах, медицине и фармацевтике, образовательные услугах, туризме, культуре и медиа. Однако, как подчеркивают авторы документа, эти преобразования невозможны без совершенствования системы госуправления в Москве.

Речь в первую очередь идет о развитии местного самоуправления, привлечении москвичей к принятию решений. В частности, практикой должно стать "общегражданское обсуждение законопроектов Москвы и решений правительства столицы".

По мнению завкафедрой госрегулирования РАНХиГС Владимира Климанова, участвовавшего в разработке стратегии, передача полномочий на местный уровень — только первый шаг. Он считает, что полноценного местного самоуправления в Москве не будет, если ему не передать собственные бюджетные полномочия, возможность пополнения бюджетов за счет местных налогов.

Кроме того, Климанов считает, что в муниципальную собственность можно передать некоторые госучреждения Москвы, например районные инженерные службы. Он также предложил создать институт развития Москвы. Такой институт, по его мнению, мог бы "стать экспертной площадкой, неким расширенным советом", в котором участвовало бы и гражданское общество.

Заметим, что некоторые шаги по передаче полномочий на местный уровень уже сделаны. В июле Мосгордума приняла закон, давший муниципальным депутатам право контролировать работу "глав управ районов и выражать им недоверие". Также муниципалы будут ежегодно заслушивать отчеты главврачей поликлиник, руководителей инженерной службы, согласовывать планы благоустройства парков и скверов, ремонта дворовых территорий, накладывать вето на проекты размещения гаражей, объектов религиозного назначения.