Игровую разметку начали наносить на поле Большой спортивной арены "Лужников"

Фото: m24.ru/Никита Симонов

Рабочие начали наносить игровую разметку на натуральном газоне Большой спортивной арены "Лужников", где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Линии в "Лужниках" наносят в соответствие с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА). Кроме того, поскольку у организации крайне высокие требования к качеству газона, поле на стадионе оборудовано самыми современными системами дренажа и обогрева.

Размер игрового поля в "Лужниках" составляет 105 на 68 метров. Разметка делается с помощью специальной белой краски и наносится строго по направлению стрижки газона. Перед матчами маркировку обновят.

Все кривые линии наносятся со стопроцентной точностью, а ширина разметки соответствует регламенту.