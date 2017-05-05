Форма поиска по сайту

05 мая 2017, 16:57

Технологии

Игровую разметку начали наносить на поле Большой спортивной арены "Лужников"

Фото: m24.ru/Никита Симонов

Рабочие начали наносить игровую разметку на натуральном газоне Большой спортивной арены "Лужников", где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Линии в "Лужниках" наносят в соответствие с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА). Кроме того, поскольку у организации крайне высокие требования к качеству газона, поле на стадионе оборудовано самыми современными системами дренажа и обогрева.

Размер игрового поля в "Лужниках" составляет 105 на 68 метров. Разметка делается с помощью специальной белой краски и наносится строго по направлению стрижки газона. Перед матчами маркировку обновят.

Все кривые линии наносятся со стопроцентной точностью, а ширина разметки соответствует регламенту.

Масштабная реконструкция стадиона "Лужники", стартовавшая в 2014 году, вышла на финишную прямую. В ноябре обновленная арена примет свой первый матч, а через год здесь пройдут встречи чемпионата мира по футболу 2018 года.

В материале сетевого издания m24.ru читайте о том, каким был главный стадион страны и каким его увидят посетители после открытия.

Сюжет: Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года
разметка стадион Лужники газон строительство и реконструкция

