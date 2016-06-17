Розовое Дымное дерево расцвело в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Дымное, или Париковое дерево (Скумпия обыкновенная семейства Анакардиевых) расцвело в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщает пресс-служба сада.

"Пышный листопадный кустарник словно обволакивает розовый дым, что видно за несколько десятков метров. Полюбоваться на уникальное зрелище у Зеркального канала можно, как минимум, до конца июня", – говорится в сообщении.

Родина Парикового дерева – юг Европы, Центральная Азия, Гималаи и север Китая. В России его начали культивировать еще с XVII века. Мелкие желтоватые цветки, собранные в ажурные соцветия сами по себе не очень привлекательны. Но сильно вытянутые цветоножки густо покрыты огромным количеством тонких розоватых волосков, что дает эффект туманного облака.

Скумпия вырастает в высоту до 7 метров, почти не подвержена вредителям, легко переносит зиму и живет до 100 лет. В настоящее время Дымное дерево используют как декоративное садовое растение.

Его листья служат сырьем для промышленного получения медицинского танина, обладающего противовоспалительным и антисептическим свойствами. В народной медицине скумпию используют наружно при кожных заболеваниях.

Также в "Аптекарском огороде" сейчас цветут пионы, садовый жасмин, ирисы, шиповник, розы, лианы на перголе, луки, герань, земляника, дейция, котовник, водосбор, вероника, манжетка и многое другое.