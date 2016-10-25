Катастрофе Falcon во Внукове способствовало множество факторов – МАК

Катастрофа самолета Falcon 50EX F-GLSA во Внукове произошла в результате стечения нескольких факторов, говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Расследование трагедии завершено.

Среди факторов, которые привели к катастрофе, в документе упоминается отсутствие должностных инструкций для сотрудников аэродрома при потере управления спецмашиной или невозможности сориентироваться на летном поле. Кроме того, по мнению МАК, в аэропорту есть риски несанкционированного выезда на посадочные полосы, в том числе есть пересекающие друг-друга полосы.

Эксперты также отметили недостаточный контроль за сотрудниками со стороны руководителя смены аэродромной службы. В его организме в день трагедии обнаружили алкоголь. Руководитель аэродромной службы также нарушил порядок работы спецмашин, допустив их выезд на закрытую для взлетов полосу без разрешения диспетчера.

В МАК также обратили внимание на нарушения, допущенные медперсоналом воздушной гавани. Медики не провели должным образом предрейсовый контроль водителей спецмашин.

В числе причин катастрофы также называют:

- отсутствие на снегоочистителях ретрансляторов, передающих переговоры диспетчеров старта;

- потерю водителем снегоочистителя ориентировки при выполнении работ на летном поле;

- наличие алкоголя в крови водителя спецтранспорта;

- отсутствие сообщения от водителя уборочной техники руководителю смены или сотрудникам УВД;

- неэффективная организация работы с подсистемой обзора и контроля летного поля A3000 A-SMGCS (с ней работали недостаточно квалифицированные сотрудники, которые к тому же не получили исчерпывающих рекомендаций);

В работе информационной системы нашли еще ряд нарушений, в том числе недоступность радиолокационных данных и сигналов тревоги при запросе метеоинформации. Кроме того, в аэропорту объединили секторы на рабочих местах диспетчеров руления и старта, не учитывая квалификацию работников и умение пользоваться информацией системы обзора летного поля.

Диспетчер руления, по мнению МАК, должен был принять меры и не допустить выезд на закрытую полосу спецмашин после того, как об этом сообщила система обзора. При этом, стажер и инструктор диспетчерской службы не заметили, как уборочная техника дважды выехала на рабочую взлетную полосу после того, как было дано разрешение на старт самолета. В результате экипаж воздушного судна не получил информации о препятствии на пути.

Эксперты отметили и то, что авиакомпания Unijet не давала рекомендаций экипажу по действиям при появлении внешней опасности (например, посторонних объектов на ВПП) в процессе разбега самолета. Экипаж не попытался остановить взлет. В МАК полагают, что сотрудники авиакомпании нервничали из-за долгого ожидания в аэропорту и хотели быстрее вернуться домой, поэтому проигнорировали опасность.

На основании данных расследования, комитет разработал рекомендации по повышению безопасности полетов.