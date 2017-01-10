Завершено расширение Востряковского кладбища

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Строители завершили расширение Востряковского кладбища с организацией вероисповедального иудейского участка, сообщает департамент строительства Москвы.

На новом участке площадью 5,8 гектара построили площадки для проведения церемоний, а также места общего пользования и отдыха. Кроме того, здесь разместили административный корпус, пункт выдачи ручного инвентаря и помещения охраны.

Для удобства пассажиров, ожидающих транспорт, и для посетителей кладбища построили павильон-навес, оборудовали стоянку для автомобилей сотрудников и посетителей кладбища. Для комфортного передвижения маломобильных групп на кладбище установили информационные указатели.

Согласно адресной инвестиционной программе на 2014–2017 годы в московском регионе должны были расширить семь кладбищ. Помимо Востряковского кладбища в программу вошли: Перепечинское, Троекуровское, Щербинское Центральное, Новодевичье, Домодедовское и Бутовское.