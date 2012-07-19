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Город

19 июля 2012, 09:06

В «новой» Москве хотят построить панельные дома эконом-класса

расширение Москвы строительство жилье

Фото: ИТАР-ТАСС

Дома эконом-класса могут появиться в «новой» Москве. Некоторые муниципалитеты не против строительства таких зданий, чтобы ликвидировать очереди на жилье, пишут «Московские новости».

С осени этого года на Тверском домостроительном комбинате начнут производить дома, чтобы предложить их для столичной агломерации. Проект создается на основе панельной серии, которую производили здесь еще в советские времена. Некоторые параметры приведены к современным стандартам.

Прежде всего, это высота потолков - они были 2,5 метра, теперь 2,8 метра. Предполагается, что в домах этой серии будут 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры. Наибольшая площадь комнаты в этих зданиях - 18 квадратных метров. Другие варианты площади комнат - 7 и 12 квадратных метров. Кухня относительно просторная - 10 квадратных метров . А вот ванная (2,6 квадратных метра) и холл (7,3) невелики.

Местные чиновники уже заинтересовались данным проектом, если он будет достаточно дешевым и поможет решить проблему очередников.Однако разрешить данное строительство власти поселений не могут, с 1 июля этим занимаются исключительно городские власти.

Отметим, столичные чиновники пока не приветствуют возведение на присоединенных территориях многоэтажек.

«Мы поставили задачу избегать появления за МКАД новых спальных районов», - заявил перед отставкой главный архитектор города Александр Кузьмин. В Мосгордуме подтвердили, что упор будет делаться именно на малоэтажное строительство.

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