Власти создадут «горячую линию» для вопросов по «новой» Москве

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Профильная «горячая линия» по вопросам, касающимся присоединенных к столице территорий, появится уже в ближайшее время. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В пресс-релизе департамента градостроительной политики города, отмечается, что в последнее время количество обращений граждан, решивших воспользоваться этим видом обратной связи, существенно увеличилось в связи с присоединением с 1 июля 2012 года к Москве новых территорий, на которых проживает более 250 тысяч человек.

«Новых москвичей» более всего волновали вопросы о правах в связи с новым статусом, предложения по застройке новых территорий, об административной принадлежности земель, о судьбе садоводческих товариществ и зеленых насаждений и другие», - указывается в документах ведомства.

В настоящее время в стройкомплексе столицы работает пять «горячих линий», три из них - в департаменте градостроительной политики столицы.