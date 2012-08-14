Строители офисов в промзонах и новой Москве получат льготы

ИТАР-ТАСС

Столичные власти предлагают ввести упрощенный порядок оформления документации для инвесторов, которые строят офисные здания в промзонах в центре города, на пустующих площадках за пределами Третьего транспортного кольца, а также на присоединенных к Москве территориях, пишут "Известия".

Сергей Собянин согласился с этой инициативой. Сейчас чиновникам предстоит разработать новые процедуры оформления документов.

"Документы - градостроительный план земельного участка и прочие - будут выдаваться по упрощенной схеме. Кроме того, проект не надо будет выносить на рассмотрение градостроительно-земельной комиссии", - пояснил заммэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

Эксперты считают, что подобные меры властей будут способствовать активному развитию новых территорий и облегчат транспортную ситуацию в центре Москвы.