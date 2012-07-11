Льготы, права и обязанности "новых" москвичей

С 1 июля территория столицы увеличилась в 2,5 раза. К Москве присоединили территории, ограниченные Киевским и Варшавским шоссе и Большим кольцом Московской железной дороги. Таким образом, жителями столицы стали обитатели Троицка, Щербинки, Климовска и некоторых других населенных пунктов.

«Новые» москвичи постепенно привыкают к переменам.

Льготы

Все 230 000 жителей присоединенных территорий с 1 июля получат социальную поддержку, принятую в столице. Это значит, что пенсии, зарплаты, льготы на новых территориях уравняют с московскими.

Средняя пенсия составит не менее 12 тысяч рублей. Отдельным льготникам в беззаявительном порядке назначены социальные выплаты, предусмотренные городским законодательством.

В частности, инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по тысяче рублей на продукты. Детям погибших военнослужащих выплатят по 13 тысяч рублей. Инвалиды первой и второй групп, вследствие ранения в Афганистане, получат по 6 тысяч рублей.

В новых районах уже началась выдача социальной карты москвича, предоставляющая льготы на проезд в общественном транспорте, а также позволяющая оплатить различные услуги и получить скидку в магазинах.

Между тем «новые» москвичи не только получат столичные льготы, но и сохранят прежние, полученные по областному законодательству, напоминает газета «Вечерняя Москва».



Жилье

Критерии постановки на жилищный учет, действующие в столице, распространяются и на новые территории. Теперь на получение социального жилья могут претендовать граждане, которые прожили в муниципальных образованиях, вошедших в состав Москвы, не менее 10 лет и в течение 5 лет не ухудшили свои жилищные условия.

Органы местного самоуправления сохранили за собой право устанавливать нормы жилой площади для постановки в очередь, нормы предоставления социального жилья; право принимать и снимать граждан с жилищного учета, обеспечивать малоимущих квартирами. Москва будет заниматься лишь теми льготниками, которые обеспечиваются за счет федерального бюджета.



Паспорта

Федеральная миграционная служба уже начала выдачу паспортов с регистрацией на новых московских территориях. Первыми их получили жители Троицка.

Большинству же «новых» москвичей паспорт менять не придется. Им нужно только поставить штамп о регистрации по месту жительства – в городе Москве.

В ФМС сообщили, что в новых округах работает семь подразделений миграционной службы. «Новые» москвичи обслуживаются без очереди.

Транспорт

Абонемент «Большая Москва» сохранит свое действие на новых территориях, сообщает Российская газета.

ГУП «Мосгортранс» уже начал обслуживать восемь маршрутов новой столицы. До конца года плата за проезд на этих автобусах останется прежней. Тарифы на пригородные электрички также сохранятся. Напомним, стоимость абонемента «Большая Москва» на расстоянии до 25 километров от головного вокзала составляет 1040 рублей, свыше 53 километров – 3500 рублей.

Автомобили

Автолюбители «новой» Москвы для регистрации машины смогут воспользоваться любым столичным регистрационным подразделением ГИБДД. Менять автомобильные номера жителям бывшего Подмосковья, а ныне «новой» Москвы, и вовсе не придется, сообщает «Интерфакс».



Недвижимость

Жители присоединенных территорий могут подать заявление на регистрацию недвижимости в любую из 44 столичных приемных управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве. На присоединенных территориях уже открылись четыре новых приемных ведомства: в Щербинке (ул. Юбилейная, 3), Троицке (ул. Солнечная, 12), Апрелевке (ул. Парковая, 1/1) и Москве (Варшавское шоссе, 152).

В Росреестре также сообщают, что жителям «новой» Москвы не придется менять свидетельство о праве собственности на жилье. Вполне достаточно того документа, который есть у каждого жителя. Подтверждением права собственности на недвижимость будет служить постановление Совета Федерации об изменении границ и постановление правительства Москвы о расширении границы.

Налоги

Жители новых округов будут меньше тратить на налоги. Налогообложение недвижимости регулируется в рамках налога на имущество физлиц. Для собственников жилья в Щербинке, Новофедоровском, Киевском, Кокошкино, Марушинском и Первомайском ставки налога на имущество останутся на прежнем уровне – они были ниже московских.

На остальных территориях ставки налога на имущество физических лиц сравняются с московскими.

Алкоголь

Областные ограничения на продажу алкоголя в «новой» Москве сохранятся. Напомним, в области запрещено продавать спиртные напитки крепче пяти градусов с 21.00 до 11.00.

В Троицке, Московском, Киевском, Кокошкино и Щербинке также сохранятся областные запреты на продажу спиртных напитков на расстоянии менее 50 метров от вокзалов, культовых зданий, аэропортов, рынков, спортивных объектов, а также менее 100 метров от детских, образовательных и медицинских организаций.

На землях, которые до 1 июля имели статус сельских поселений, ограничения устанавливаться не будут.