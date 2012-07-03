Обзор московских газет: 3 июля

Жилья в Москве строится все меньше. В прошлом году был рекордно низкий ввод жилья, а в первом полугодии этого он упал еще более чем на четверть.

«Ведомости»

На новых московских землях начинается масштабное благоустройство: ремонт дворов, дорог и коммуникаций. 1 июля – в день, когда Москва официальнополучила 144 тыс. га новых земель и около 250 тыс. новых жителей, - столичный мэр Сергей Собянин выступил в Троицке с первыми поручениями по присоединенным территориям.

«Известия»

В нескольких столичных подразделениях ГАИ нет очередей на регистрацию автомобилей. А сам процесс длится не больше часа. И теперь их опыт предлагается распространить повсеместно. При первичном приеме документов они не проверяются. Паспортистка быстро в течение 6 минут заполняет заявление и отдает их обратно автовладельцу. Автовладелец приходит в подразделение ГИБДД. В фойе установлены несколько электронных терминалов. Надо выбрать, что именно вы хотите делать. Затем потребуется вбить номер паспорта транспортного средства и свою фамилию с инициалами. После этого терминал предложит вам выбрать удобный день. Что удивительно, весь этот график соблюдается.

«Российская газета»

Завтра инвалиды по зрению проведут пикет в Новопушкинском сквере Москвы. Цель акции – привлечь внимание властей к конфликту инвалидов с

работодателем, который перестал им выплачивать заработную плату еще в декабре 2010 года. Бывшие сотрудники call-центра утверждают, что контролирующие органы закрывают глаза на их проблемы. Однако эксперты полагают, что инвалиды выбрали неверную тактику борьбы за свои права.

«Новые Известия»

В Москве с 1 июля прекращают работу двадцать некапитальных рынков. В соответствии с федеральным законом все некапитальные розничные рынки должны

были закрыться еще к 1 января 2012 года. Однако по просьбе предпринимателей власти дали им отсрочку на полгода. В департаменте торговли утверждают, что управляющие компании и владельца рынков реагируют на ликвидацию спокойно, потому что все они были предупреждены заранее. Однако общественники и торговцы опасаются последствий безработицы.

«Московские новости»



Мэрия занялась организацией питания полицейских, охраняющих порядок на митингах. Об этом «Известиям» сообщил руководитель департамента торговли

Москвы Алексей Немерюк. По его словам, с 2013 года расходы на спецпайки для стражей порядка будут включены в городской бюджет. Власти таким образом заботятся о силовиках из регионов, которых отправляют дежурить на митинги в Москву.

«Известия»

Досматривать вещи каждого пассажира и его самого смогут стражи порядка на железнодорожных и прочих вокзалах, а также в метро. При этом если человек

откажется показать содержимое сумки, то купленный им билет будет считаться недействительным. МВД разработало проект поправок к федеральному закону «О

транспортной безопасности». Новый документ фактически узаконит и сделает обязательным досмотр на всех видах общественного транспорта. Однако

уточнено: производить его должны только сотрудники подразделения транспортной безопасности, прошедшие специальное обучение.

«Московский комсомолец»

Все фракции, кроме ЛДПР, выступили против переезда парламента в Подмосковье. В правительстве не отказались от идеи построить здание на Кутузовском

проспекте.

«Ведомости»

Столичный департамент соцзащиты начал принимать заявки от жителей присоединенных земель на установку приспособлений для инвалидов в их домах. Как сообщили «Известиям» в столичном департаменте соцзащиты, новые льготники смогут получить консультации на всех действующих горячих линиях столичной социальной сферы. Их номера представлены на официальном сайте департамента в отдельном обращении к новым жителям города.

«Известия»

Голливудские страсти кипят в подмосковной Коломне. В 2013 году в городе появится киностудия на манер американской «фабрики грез». Название для нее —

Колливуд — придумал лично министр культуры области Антон Губанков. Не исключено, что со временем при кинофабрике появится и собственный туристический центр.

«Московский комсомолец»

Все ларьки на присоединенных территориях останутся на своих местах до конца 2013 года. Соответствующее положение подготовил департамент торговли и

услуг. Об этом «Известиям» сообщил глава ведомства Алексей Немерюк. По его словам, власти решили взять полуторагодовой тайм-аут, чтобы исследовать ситуацию в «новой Москве».

«Известия»

Московская городская телефонная сеть окончательно откажется от коротких номеров не с 1 июля, как собиралась, а только к осени. По словам

представителя МГТС Алексея Потехина, многие ведомственные АТС не готовы перейти на новые правила набора. Такие АТС есть, например, в некоторых вузах и учреждениях.

«Комсомольская правда»

С начала июля жители недавно присоединённых к Москве территорий получили право пользоваться услугами столичного здравоохранения на тех же условиях,

что и «старые москвичи». Реализовать его в полной мере будет непросто, признал вчера руководитель департамента здравоохранения города Георгий

Голухов. Новым жителям города, поясняют чиновники, будут «рекомендовать» не посещать специалистов в поликлиниках, расположенных в старых границах

города, так как это может парализовать и без того перегруженные учреждения. А если «новые москвичи» все-таки устремятся в популярные амбулатории, то для них будут созданы специальные листы ожидания.

«Московские новости»

Депутатам Госдумы не очень хочется менять место работы и переезжать с Охотного Ряда за МКАД. Хотя ни у кого из лидеров думских фракций нет сомнения, что парламентский центр нужен. Строительству парламентского центра были посвящены вчерашние слушания. Вопрос, где строить центр, оказался главным. Как заметил первый замруководителя фракции КПРФ Решульский,

парламент должен быть доступным, чтобы любому гражданину не нужно было ехать через всю Москву. Однако как один из вариантов для строительства парламентского центра рассматривается поселок Коммунарка в 5 км от МКАД по Калужскому шоссе. Как сообщил участникам слушаний председатель Комиссии Госдумы по строительству зданий и сооружений, предназначенных для

парламентского центра, вице-спикер Владимир Ресин, другие варианты - район Красной Пресни, Москворецкая набережная рядом с бывшей гостиницей «Россия» признаны непригодными из-за транспортной загруженности. А «наиболее приемлемый - участок площадью 6 гектаров напротив Поклонной горы», показался мал. Ресин считает, что в районе Коммунарки здание парламентского центра может быть возведено всего за четыре года, и предлагает применить те же льготы для его строительства, как в «Сколково».

«Российская газета»

Уже в понедельник, 2 июля, в первый рабочий день после введения повышенных штрафов за неправильную парковку часть москвичей-автолюбителей изменили привычке оставлять свои машины где придется. А некоторые из них даже готовы пересаживаться на общественный транспорт. Скрыться от «парконов» и эвакуаторов в центре оказалось возможно в переулках, а вот дворы практически повсеместно уже закрыты шлагбаумами.

«Московские новости»

Сразу три новых автобусных маршрута появились в Москве с начала июля. Два из них открылись на юго-востоке столицы, один — на юге. Как рассказали в префектуре ЮВАО, на днях в их округе для удобства жителей было открыто движение сразу двух дополнительных автобусных маршрутов. Первый — №849, 4-й микрорайон Кожухова — Некрасовская улица, соединил район Некрасовка с микрорайоном новой застройки Люберецкие поля, присоединенным к округу в прошлом году. Для жителей самого отдаленного района юго-востока на днях был запущен еще один автобусный маршрут №841 — от Люберецких полей до станции метро «Выхино». Кроме того, на юге столицы начал курсировать новый автобус маршрута №758 — станция метро «Орехово» кольцевой.

«Московский комсомолец»

Сотрудники службы представили на суд СМИ законопроекты, которые дадут законодательную основу для инициативы. ФМС подготовила поправки в Жилищный и Гражданский кодексы. «Если на одного жильца будет приходиться меньше 6 квадратных метров площади, то его нельзя будет зарегистрировать», - пояснил начальник управления по организации паспортной работы и регистрационного учета населения ФМС Михаил Утяцкий. И уточнил, что эта норма не будет касаться членов семьи собственника - мужа, жены, несовершеннолетних детей. Ведомство также предлагает увеличить санкции за нарушение собственниками квартир правил регистрации. И ввести штраф - пять тысяч рублей. Что касается гастарбайтеров, ФМС предлагает увеличить срок запрета на въезд в страну до десяти лет для тех, кто нарушил миграционное законодательство. Организаторам незаконной миграции грозит до 10 лет. Все эти законопроекты уже проходят процедуру межведомственного согласования.

«Российская газета»

Одна из самых загруженных станций метро на полтора месяца меняет режим работы. С 4 июля по 24 августа изменится режим работы станции

«Новослободская» Кольцевой лини подземки. По рабочим дням с 8.30 до 10.30 эскалаторы будут работать только на подъем. Вход пассажиров в это время — только через станцию «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Изменения в работе связаны с заменой эскалаторов.

«Комсомольская правда»

Укрепить берег Москвы-реки вдоль Карамышевской набережной, который постепенно сползает в воду, намерены столичные власти. Как рассказали в Департаменте строительства города, укрепить береговую линию планируется между Карамышевским и Хорошевским спрямлениями (каналами) Москвы-реки, поскольку там возможны оползневые процессы. Дело в том, что в последнее время этот участок набережной протяженность. Около 300 метров на северо-западе столицы начал постепенно сползать в воду. Из-за чего уже частично разрушилась ограда стоящего на берегу храма Живоначальной Троицы в Хорошеве.

«Московский комсомолец»