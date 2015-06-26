Форма поиска по сайту

26 июня 2015, 13:50

Экономика

В универмаге "Цветной" началась распродажа

Фото: tsvetnoy.com

В универмаге "Цветной" (Tsvetnoy Central Market) началась сезонная летняя распродажа. Как сообщается на официальном сайте универмага, скидки на выделенный ассортимент товаров достигнут 30 процентов. В акции участвуют вещи из коллекций Marc Jacobs, A.P.C., MM6 Maison Margiela, Alexander Wang, Opening Ceremony, Valentino, No21, Carven, Marni и других брендов. Сообщается, что скидка может быть увеличена после первого этапа сезонной распродажи. Точные сроки проведения акции не заявлены.

