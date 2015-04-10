В ТГ "Модный сезон" пройдет масштабная распродажа дизайнерских вещей

Фото: facebook.com/nutcrackersale

Организаторы акции NUTcrackerSALE заявили о проведении четвертой масштабной распродажи в Москве. Она пройдет с 16 по 19 апреля в ТГ "Модный сезон" (галерея "Москва") на улице Охотный ряд.

Распродажа NUTcrackerSALE проводится уже в четвертый раз. Основная цель ярмарки-распродажи – представить независимые дизайнерские вещи текущих и прошлых коллекций со скидками до 90 процентов.

Как сообщается на официальном сайте распродажи, в галерее будут продаваться только нишевые и концептуальные бренды.

Однако в бренд-листе предстоящей акции можно заметить и популярные бренды: Alexander Wang, Rick Owens, UGG, YMC, Ash, Tommy Hilfiger, Pirelli, Moma, Officine Creative, Dsquared2 и многие другие.

На распродаже будут представлены одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия. NUTcrackerSALE займет второй этаж ТГ "Модный сезон".