Названо имя российского офицера, чьи останки нашли строители в Турции

Установлена личность российского офицера, умершего в XIX веке, чьи останки были найдены в ходе строительных работ в турецком городе Ардаган. Им оказался подполковник Карл Ржепецкий, сообщает газета Haberturk.

Офицер служил в 78-м Навагинском полку 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса и умер от болезни в 1894 году. Такой вывод турецкие эксперты сделали после того, как изучили его мундир и проконсультировались с российскими специалистами. Согласно данным российских архивов, на месте обнаружения останков в конце XIX века располагалось военное кладбище.

Останки офицера были найдены в подземном склепе. Рабочие наткнулись на них во время рытья котлована для жилого здания.