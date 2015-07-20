Археологи нашли в храме Ильи Пророка надгробие XVII века

Столичные археологи обнаружили уникальное надгробие ХVII века

Во время археологических раскопок в храме Ильи Пророка на территории Китай-города были найдены белокаменные фундаменты стен галереи храма второй половины XVII века, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Археологи также обнаружили фрагмент уникального белокаменного надгробия XVII века, фрагменты керамических сосудов XVI-XIX веков, белокаменные плиты пола XVIII века и кирпичи с клеймами XIX века.

В ходе работы были найдены монеты медные ручной чеканки "пуло московское" конца XV века, фундаментная забутовка постройки монастырского периода и остатки кирпичной стены апсиды храма.

Церковь Ильи Пророка на Новгородском подворье – древнейший из сохранившихся храм на территории Китай-города. Первое упоминание о нем относится к 1519 году. Инициатором строительства был простолюдин Клим Мужило.

Храм был возведен на территории Ильинского монастыря, находившегося здесь с XV до конца XVI века. Также здесь располагалось подворье Новгородских митрополитов.

Ранее сообщалось, что археологи нашли первую в этом сезоне берестяную грамоту на раскопках в Великом Новгороде. Берестяная грамота второй половины XIII века была найдена 14 июля на Троицком раскопе в Великом Новгороде, где сейчас работает новгородская археологическая экспедиция (НАЭ) исторического факультета МГУ.

По мнению ученых, текст грамоты представляет собой список должников, с указанием крупных сумм. В конце текста – перечень из семи мужских имен, которые, предположительно, являлись свидетелями при взыскании долга. Грамоте был присвоен порядковый номер №1064.

А в мае этого года во время раскопок на месте снесенной гостиницы "Россия" в Зарядье археологи обнаружили монеты XVI-XVII веков и фрагмент старинного красноглиняного изразца с геральдической символикой. Также там было найдено большое количество бытовых предметов, изготовленных из железа и глины.

В начале этого месяца в восточной части Зарядья археологи нашли деревянную мостовую XVII и около 900 артефактов, рассказывающих об особенностях торговли и быта в столице в эпоху Средневековья.