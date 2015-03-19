Атомные щуки, кентавры и бобры: что символизируют гербы столичных районов

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Атомные щуки, танцующие барышни и забавные бобры. Таких персонажей можно обнаружить на официальных гербах столичных районов. Историю, о том как и кем выбираются символы городских территориальных единиц, читайте в материале M24.ru.

На данный момент территория столицы делится на 12 округов, в которые входят 125 районов и 21 поселение. У каждого муниципального образования есть и свой символ - герб района. Стоит отметить, что эти гербы по историческим меркам - явление для столицы новое. Разрабатывать их стали только после 1992 года.

Символы создавались по-разному. Обычно городская комиссия принимала те варианты, которые предлагали сами префектуры и муниципалитеты. В основном, управы пользовались услугами специалистов-геральдистов. Те в свою очередь обращались к истории, находили интересных исторических персонажей, связанных с тем или иным местом столицы, или брали за основу знаковые сооружения, парки, природные объекты.

В некоторых же случаях свои идеи предлагали и местные энтузиасты. Например, эмблему Лефортова жители придумали сами. На гербе района изображен солдат петровского времени, ведь в ту эпоху на месте в Лефортове располагалась солдатская слобода.

Мнение эксперта В основном, в символике районов используются говорящие гербы. Скажем, район Сокольники - неудивительно, что на его эмблеме изображен сокол. Или Лосиный остров с гербом, на котором присутствует лось. В основном, в символике районов используются говорящие гербы. Скажем, район Сокольники - неудивительно, что на его эмблеме изображен сокол. Или Лосиный остров с гербом, на котором присутствует лось. Когда же на гербе изображено что-то, напоминающее название района, такой символ называется гласным. Бывают и антигласные гербы. Например, Коптево. Несмотря на свое название, которое напоминает нам о копоти, район имеет желто-синий герб с изображением птицы и солнца, символизирующего свет и чистоту.

Станислав Думин член Геральдического совета при Президенте РФ

После создания эскиза герба его направляли в комиссию, где затем он официально закреплялся за районом. Примечательно, что у щитов на гербах столичных округов и районов особая форма: сверху располагается стилизованный зубец Московского Кремля.

Княжеские вотчины и знаковые строения

Герб района Гольяново. Фото: mos.ru

В некоторых случаях в символике районов используются элементы фамильных гербов тех семей, которые раньше владели территориями, присоединенными впоследствии к Москве.

Например, красная княжеская шапка на гербе Гольянова символизирует принадлежность располагавшегося здесь в XVII веке села в вотчине царя Алексея Михайловича. А вот золотой лось символизирует главное богатство района - лес, который остается частью государственного природного парка "Лосиный остров". Серебряные рыбы на гербе символизируют обитавших в местных водоемах рыбок-вьюнов или гальянов. По устоявшейся версии, именно они дали имя сначала селу, а потом и муниципальному образованию.

В основном, при создании гербов руководствовались теми знаковыми зданиями и достопримечательностями, которые выступают своеобразной визитной карточкой района. Так, в символике Марьино, расположенного на юго-востоке столицы, использованы уникальные круглые башни-высотки и храм.

Герб района Марьино. Фото: mos.ru

В официальном описании символа района говорится следующее: "герб пересечен трехчастным выгнутым повышенным узким серебряным стропилом, напоминающим арочное завершение входа в храм иконы Божией Матери "Утоли моя печали".

Две серебряные чайки в верхнем голубом поле символизируют единственное в черте города поселение чаек. Голубой цвет поля - Москву-реку, а также озерки и водопады на территории района. Три разновеликих усеченных узких золотых столба указывают на 27-этажные башни-высотки, а золотой цвет столбов - насыпные пески, на которых построен район.

Кентавры и пляшущие девушки

Бывало и такое, что при разработке герба учитывались самые смелые фантазии. Иногда получалось так, что москвичи сами до сих пор недоумевают по поводу того, почему именно тот или иной предмет или персонаж изображен на символе их родного района.

Герб района Печатники. Фото: mos.ru

Например на гербе Печатников изображен самый настоящий кентавр, стреляющий из красного лука серебряной стрелой с красным наконечником. Согласно официальному описанию, "черный кентавр - символ развития автомобильного движения, он символизирует ранее находившийся на территории района завод "Москвич".

Кроме того, в верхнем черном поле находится серебряная раскрытая книга в красном переплете. Она символизирует "издревле существующее в районе печатание церковных книг".

В качестве неоднозначного символа района можно вспомнить и изображенные на гербе Проспекта Вернадского сосны. Казалось бы, какое они имеют отношение к этой местности на западе столицы?

Герб района Проспект Вернадского. Фото: mos.ru

Однако присутствие деревьев на гербе объясняется так: "пять красных сосен символизируют историческую особенность муниципального образования, на территории которого в старину произрастали леса, славившиеся высококачественным строевым и корабельным лесом". А вот зеленый холм указывает на холмистый рельеф местности на территории Проспекта Вернадского.

Некоторые с удивлением поднимают брови, когда узнают, что на официальном гербе Марьиной Рощи изображена танцующая в красном одеянии девушка с венком на голове. Но здесь объяснение (в отличие от выбора печатниковского кентавра в качестве символа машиностроения) еще понять можно.

Герб района Марьина Роща Фото: mos.ru

Все просто: танцующая барышня под ветвями дерева символизирует название муниципального образования. С первой половины XIX века и до начала XX века среди горожане ходили на Марьинорощинские гуляния в Семик: седьмой четверг после Пасхи отмечался в дореволюционной России как народный праздник.

Во время празднования москвичи проводили обряды, знаменующие прощание с весной и встречу лета, прославляющих зеленеющую землю.

Бобры и Атомная щука

А на эмблеме муниципального образования Хорошево-Мневники изображен бобер. Вроде ничего особенного, но стоит взглянуть на герб, как удержаться от улыбки будет тяжело.

Герб района Хорошево-Мневники. Фото: mos.ru

Бобр, держащий сосну и опирающийся лапой на три кирпича, символизирует любимое место отдыха москвичей Серебряный бор. Там раньше водились эти животные, являющиеся по совместительству известными строителями плотин.

Помимо этого, голубая волнистая перевязь символизирует значение Москвы-реки для территории муниципального образования. Именно с рекой, на берегах которой возникали охотничьи и рыболовные поселения, связано историческое заселение Хорошево-Мневников.

Еще один забавный герб принадлежит Щукинскому району. На геральдической эмблеме изображена щука, а под ней - символ атома.

Герб района Щукино. Фото: mos.ru

Дело в том, знак атома символизирует находящийся на территории района Курчатовский институт. Щука на голубом фоне щита символизирует древнее село, а затем и деревню Щукино. В деревне находился и богатый рыбой пруд.

Древнее название деревни перешло по наследству и району, а изображение щуки стало гласным символом муниципального образования.

Отметим также, что у районов столицы существует и неофициальная символика. Например, в оформлении города Зеленограда помимо официальных герба и флага используется и другой символ - бельчонок с флагом города.

Что же касается гербов префектур, то на них почти всегда отражаются исторические особенности этой части столицы. "Например, на гербе Западного округа изображена Триумфальная арка, а в символике Южного округа присутствуют элементы архитектурного ансамбля Царицыно", - рассказал геральдист Станислав Думин.

Алена Ульянова