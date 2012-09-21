Радио "Свобода" в ноябре исчезнет из радиоэфира

Фото: ИТАР-ТАСС

Некоммерческая радиостанция "Свобода" с 10 ноября перестает вещать на средних волнах. Теперь услышать радиостанцию в России можно будет только в интернете.

"Это запланированное решение", - рассказала "Эху Москвы" глава представительства корпорации "Радио Свободная Европа" Елена Глушкова.

По ее словам, новый формат вещания, безусловно, связан с новыми людьми. При этом, Мария Гессен, которая станет новым руководителем московского офиса радио, тут не причем, уверяет Глушкова. Она также не согласна с версией о происходящих на радиостанции массовых увольнениях.

Увольнение части сотрудников, в том числе, в интернет-редакции, связано с переходом на мультимедийное вещание, пояснила Елена Глушкова.

"В мае этого года я написала руководству "Радио Свободная Европа" отчет, в котором описывала общую ситуацию в московской редакции и делала ряд рекомендаций с оговоркой, что решения по конкретным людям должен будет принимать новый директор, кто бы им ни стал", прокомментировала Мария Гессен ситуацию с увольнениями на своей страничке в Facebook.

"13 сентября меня утвердили на пост директора русской службы. К этому моменту план реформирования, включая штатное расписание, был разарботан - меня позвали именно на пост директора реформированной службы, и именно на эту работу я согласилась",- уточнила Гессен.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что журналистов интернет-редакции "Свободы" по одному вызывают к руководству и предлагают написать заявление об уходе в обмен на компенсацию.

Напомним, "Радио Свобода" – международная некоммерческая радиовещательная организация, которую финансирует американский Конгресс. Штаб-квартира радиостанции находится в Праге.