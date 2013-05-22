Радиация: нормы и правила безопасности

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве может появиться закон о радиационной безопасности. Угрожает ли радиация москвичам, как можно самостоятельно измерить уровень радиации, и так ли она вообще опасна, как говорят, рассказывает M24.ru.

В прошлом веке к природным катаклизмам добавился новый вид катастроф – техногенные аварии. Порой они оказываются даже страшнее, чем землетрясения, смерчи и цунами. Самой страшной техногенной катастрофой в истории человечества считается авария на заводе по производству удобрений в индийском городе Бхопал в 1984 году, когда выброс ядовитых газов стал причиной смерти по меньшей мере 18 тысяч человек. Не менее ужасные последствия для природы имела Чернобыльская авария, после которой человечество пострадало от "мирного атома". Люди начали бояться радиации.

Между тем радиация является вещью вполне обыденной. Большая часть излучения, получаемого нами ежегодно, является не техногенной, а природной. Причем в ряде стран мира радиационный фон повышен, например в Бразилии или Индии.

В целом доза радиации, получаемой нами при просмотре футбольного или хоккейного матча по телевизору, – 0,01 микрозиверт– нанести вред здоровью не может. Обычный радиационный фон, которому подвергаются все люди в повседневной жизни, составляет 0,22-0,23 микрозиверт в час.

Чернобыль. Фото: ИТАР-ТАСС

А вот фон в 0,7 микрозиверт в час уже считается повышенным и основанием для того, чтобы вызывать соответствующих специалистов. Впрочем, это касается повседневной жизни. Для работников атомной промышленности действуют совсем другие правила – 2,28 микрозиверт в час являются границей допустимой дозы облучения.

При полученной разовой дозе облучения в 0,5 зиверт у человека наблюдаются кратковременные изменения состава крови, 1 зиверт в половине случаев приводит к развитию лучевой болезни, 4,5 зиверт приводит к смерти половине облученных, а 6 зиверт является смертельной дозой.

Правда, получить такое облучение в повседневной жизни практически невозможно. Единственной процедурой, которой не рекомендуется злоупотреблять, является рентгеновское обследование. Врачи всегда спрашивают, делали ли вы рентген в этом году и если делали, то когда именно. Это не пустые вопросы, а забота о вашей безопасности. Рентген рентгену рознь – при обследовании зубов доза облучения намного ниже, чем при исследовании внутренних органов. А наиболее "радиоактивной" процедурой является флюорография. Но стоит отметить, что никакого риска быть облученным при однократном и двукратном флюорографическом обследовании нет.

Если же вы все-таки желаете снизить дозу облучения, получаемого ежегодно, то нужно сменить монитор и телевизор с лучевыми трубками на более современные модели, которые гораздо менее радиоактивны, а также не ставить их близко к кровати.

Дозиметр. Фото: ИТАР-ТАСС

Радиация коварна тем, что "на глазок" определить, какую дозу излучения вы получаете, практически невозможно. Именно из-за этого ее свойства люди так и боятся радиации. Проживая в Москве, можно практически не беспокоиться о вероятности радиационного заражения, но все же помните, что узнать уровень радиационного фона можно только при помощи дозиметра. Никаких косвенных признаков и народных примет не существует.

Дозиметры давно не являются редкостью, ведь процедуры радиационного контроля ежедневно проводятся на предприятиях и банках. Прибор может приобрести любой желающий.

По сути, самый лучший способ обезопасить себя от радиации – не находиться в местах с повышенным радиационным фоном. Как природных, например, некоторых курортов Бразилии, Индии и Мадагаскара, так и тех, которые приобрели такие "способности" под влиянием деятельности человека – Чернобыль и Фукусима.

Фото: ИТАР-ТАСС

Если говорить о продуктах питания, то от воздействия радиации защищают свежие овощи и фрукты, а также красное вино. Оно содержит природный антиоксидант, который способен предотвратить некоторые повреждения, причиняемые организму большими дозами радиации.

А вот опасным продуктом для тех, кто желает снизить дозу радиационного излучения, является оленина. В мясе оленей радиоактивные изотопы вроде свинца и полония присутствуют в достаточно больших количествах.

В целом вероятность радиационного заражения в Москве стремится к нулю. Но все же уменьшить дозу излучения, получаемого вами, никогда не будет лишним.