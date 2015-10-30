Продажа трудовых патентов окупила строительство миграционного центра

Фото: m24.ru/Александр Авилов
За десять месяцев 2015 года бюджет Москвы заработал 8,1 миллиарда рублей на продаже трудовых патентов мигрантам. Эта сумма уже окупила строительство Многофункционального миграционного центра в Сахарово, передает пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.
Количество проданных мигрантам патентов превышает прошлогодний показатель более чем в 2,5 раза. За весь 2015 год Москва планирует получить с патентной системы чуть больше 10 миллиарда рублей, или же почти 1 процент всех налоговых доходов города.
Город уже вышел на уровень примерно 1,2 миллиарда рублей поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за патенты в месяц. "Рост поступлений по налогу на доходы физических лиц составляет 8,5 процента, из них 2 процента обеспечивают платежи мигрантов. Это ощутимые цифры для городского бюджета", — цитирует пресс-служба главу департамента рассказал Максима Решетникова.
В следующем году, по прогнозам, патентная система принесет в бюджет Москвы около 15 миллиардов рублей. Таким образом, платежи по НДФЛ, ежемесячно уплачиваемые мигрантами за возможность работать в Москве, будут сопоставимы с поступлениями от транспортного налога, который платят жители города.
Напомним, Многофункциональный миграционный центр открылся в Новой Москве вблизи деревни Сахарово в середине января 2015 года.
В этом центре трудовые мигранты могут получить все необходимые услуги: оформить патент и медицинскую страховку, сдать отпечатки пальцев, а также пройти тесты на знание русского языка. Работает центр ежедневно в круглосуточном режиме.