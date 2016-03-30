Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Россияне стали лояльнее относиться к присутствию мигрантов на рынке труда. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более половины россиян одобряют труд иностранцев в коммунальном хозяйстве и сфере услуг. Тогда как еще десять лет назад их процент был значительно меньше.

Участие мигрантов в строительстве зданий и ремонте квартир позитивно оценивают 42 процента россиян, не одобряют их труд – 50 процентов.

При этом большая часть респондентов против работы иностранцев в органах местной власти (75 процентов) и правоохранительных органах (84 процента).

Однако россияне стали более лояльно относиться к трудоустройству граждан других стран в сферах образования (рост с 13 до 21 процента) и медицина (рост с 17 до 23 процентов). В свой дом в качестве домработницы или няни иностранку впустили бы 21 процент респондентов, против этого выступают 63 процента.

На продовольственных и вещевых рынках россияне предпочитают видеть местных продавцов, с приезжими хотели бы иметь дело только 35 процентов опрошенных. В сфере общественного транспорта ситуация похожая: 61 процент "против" и 29 процентов "за".

По словам директора специальных программ Управления социально-политических исследований ВЦИОМ Елены Михайловой, россияне лояльно относятся к присутствию мигрантов в сферах, не предполагающих тесных коммуникаций.

"Наличием социальной дистанции объясняется и неготовность довериться приезжим других национальностей в вопросах обеспечения безопасности, воспитания детей, принятия управленческих решений в органах местной власти.

Наблюдается более сдержанное отношение к найму мигрантов в тех отраслях, где высокий приток трудовых ресурсов приводит к ухудшению ситуации на рынке труда, усиливает конкуренцию. Напряженная экономическая ситуация способствует росту таких настроений", – отметила Елена Михайлова.

Всероссийский опрос ВЦИОМ провели среди 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях 12-13 марта 2016 года. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.

Московские власти разработали методику оценки эффективности иностранной рабочей силы в городе. Они будут определять, как мигранты влияют на уровень зарплат в столице, не притесняют ли они москвичей, сколько зарабатывает бюджет благодаря иностранцам и сколько тратит на них.

Кроме того, планируется проанализировать влияние трудовых мигрантов на уровень преступности. Расчеты будут проводиться каждый год. По итогам анализа власти могут изменить квоту предприятиям на иностранную рабочую силу или стоимость патентов для мигрантов.

Помимо этого, в прошлом году правительство России поддержало законопроект об установлении административной ответственности за работу иностранцев не по профессии, а также введение штрафов за привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности, не указанной в разрешении на работу.