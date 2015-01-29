Работодателей научат этично увольнять сотрудников

Для работодателей запустят курсы бесконфликтного общения с персоналом

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) запустит для работодателей курсы бесконфликтного общения с персоналом. Как рассказала M24.ru руководитель департамента образовательных программ международной школы бизнеса МТПП Елена Присячева, работодателей научат, как максимально сохранить персонал в кризис, а при необходимости уволить сотрудников, не обижая их.

По словам экспертов, при увольнении даже слабых сотрудников нельзя проявлять неуважение, которым "грешат" многие работодатели: оскорблять и унижать их, лишать рабочего места до окончания трудового договора или не пускать в офис. Это может привести к неконтролируемым последствиям.

Первые семинары под названием "Антикризисное управление персоналом" пройдут 7 и 14 февраля. "Представителям бизнеса расскажут, как действовать в период кризиса и как максимально сохранить всех сотрудников и бесконфликтно сокращать персонал, если это необходимо, - пояснила Присячева. - Работодателям объяснят детали оплаты времени простоя. В программу курса также входит пример роспуска работников без сохранения заработной платы, возможности изменения систем оплаты труда и снижения размера зарплаты. В том числе, речь идет о юридических тонкостях, например, перезаключении договора с бессрочного на срочный". Присячева добавила, что курсы будут платными.

27 января зампред амурского управления Центробанка России Владимир Левкин, не прошедший аккредитацию и попавший под сокращение, застрелил трех своих коллег, в том числе и.о. руководителя управления, и покончил с собой. 27 января зампред амурского управления Центробанка России Владимир Левкин, не прошедший аккредитацию и попавший под сокращение, застрелил трех своих коллег, в том числе и.о. руководителя управления, и покончил с собой. По одной из версий, Левкин решился на преступление из-за нервного срыва по поводу увольнения, так как на его попечении были жена-домохозяйка и парализованная дочь. Левкин ожидал повышения по службе после выхода на пенсию предыдущего руководителя, но вместо этого попал под сокращение. По некоторым данным, ему предложили работу дворника. Агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники сообщило, что Левкин находился в сложных отношениях с новым руководством. "Извините, назову вещи своими именами, но до этого была настоящая травля. Хотя, конечно, ничто не оправдывает убийство, мне искренне жаль погибших, надеюсь, следствие во всем разберется", - сказал собеседник агентства.





Президент HeadHunter Юрий Вировец считает, что главная ошибка работодателя - это тянуть с объявлением решения об увольнении. "Самое важное, это разослать письма по электронной почте всем сотрудникам, кого сокращают и кто остается. С каждым уволенным необходимо поговорить лично. Нет ничего хуже неизвестности, особенно когда ходят пугающие слухи", - отметил Вировец.

По словам экспертов, часто бывает, что работодатели сообщают сотрудникам об увольнении в письменном виде, но не удосуживаются поговорить с ними. "В особо запущенных случаях просто отключают компьютер и аннулируют пропуск, но тогда пусть не удивляются публичным скандалам или другим ЧП, потому что здесь задето человеческое достоинство. Одно дело - увольнение по объективным причинам, другое - унижение", - считает Юрий Вировец. Он отметил, что в стрессовой ситуации важно высказать уважение сотруднику и пояснить причины увольнения максимально корректно. Специальные курсы могут помочь работодателям не допускать ошибок, приводящих к публичным скандалам или даже трагедиям.

Бизнес-тренер Людмила Болдырева в свою очередь пояснила, что во время кризиса ситуация и нагнетается и без дополнительных унижений со стороны начальства, и у многих людей могут не выдержать нервы. "На фоне кризиса многие боятся потерять работу, а стресс в момент увольнения может спровоцировать неконтролируемую агрессию", - пояснила Болдырева.

По ее словам, поддержка и сочувствие со стороны коллег и руководства могут сгладить большинство по-настоящему конфликтных ситуаций. "Также важно четко и внятно проговорить, когда сотрудника уволят, помогут ли ему рекомендациями и связями. В этом случае будет ясен план действия и он не попадет в "зону неизвестности", которая может подтолкнуть к неосознанным поступкам", - заключила Болдырева.

Отметим, что власти Москвы обещают сохранить стабильным рынок труда, уровень безработицы в столице не превысит 0,39 процентов от экономически активного населения. Накануне на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева было сказано, что Москва выполнит все социальные обязательства в прежних объемах. В 2015 году на реализацию социальной поддержки населению предусмотрено порядка 330 миллиардов рублей. В бюджете запланировано порядка двух миллиардов рублей на антикризисную помощь нуждающимся категориям москвичей. К слову, москвичи, столкнувшиеся с проблемами в кризис, могут бесплатно обратиться в городскую психологическую службу.

Марина Курганская