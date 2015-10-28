В России составили рейтинг самых необычных вакансий

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В России выбрали самые необычные предложения на рынке труда. По сравнению с экзотическими вакансиями, которые встречаются в разных странах мира, список выглядит достаточно нормально.

Россиянам предлагают работать собирателями мячей для гольфа, тайными туристами, дегустаторами сигар и прокладывателями лыжни. Рейтинг составила эксперт в области трудоустройства, президент Российского содружества "Справедливый найм" (РоССНа) и управляющий партнер компании "Аутстаф Столица" Светлана Шишкина.

Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что нужно знать при поиске необычной работы.

"На рынке достаточно много разных интересных вакансий. Например, недавно у нас была вакансия капитана подводной лодки.

Большинство необычных вакансий несут на себе функцию пиара, чтобы привлечь внимание непосредственно к самой компании. В большинстве случаев в таких вакансиях зарплата не указывается. Все решается по результатам собеседования.

Очень часто в описании вакансии появляются очень интересные условия работы или какой-то особенный офис. Это добавляет объявлениям привлекательности", – сказала она.

Эксперт – о рейтинге самых необычных вакансий в России

Ранее m24.ru сообщало, что в России для женщин закрыты 456 видов работ. Ограничения в основном касаются опасных и тяжелых профессий в сфере добычи сырья, производстве, строительстве. Женщины не могут работать водителями сельхозтехники, машинистами поездов, в морфлоте.

По данным исследовательского центра портала Superjob, только 40 процентов россиян не меняют профессию на протяжении жизни.