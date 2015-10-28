В России составили рейтинг самых необычных вакансий

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
В России выбрали самые необычные предложения на рынке труда. По сравнению с экзотическими вакансиями, которые встречаются в разных странах мира, список выглядит достаточно нормально.
Россиянам предлагают работать собирателями мячей для гольфа, тайными туристами, дегустаторами сигар и прокладывателями лыжни. Рейтинг составила эксперт в области трудоустройства, президент Российского содружества "Справедливый найм" (РоССНа) и управляющий партнер компании "Аутстаф Столица" Светлана Шишкина.
Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что нужно знать при поиске необычной работы.
"На рынке достаточно много разных интересных вакансий. Например, недавно у нас была вакансия капитана подводной лодки.
Большинство необычных вакансий несут на себе функцию пиара, чтобы привлечь внимание непосредственно к самой компании. В большинстве случаев в таких вакансиях зарплата не указывается. Все решается по результатам собеседования.
Очень часто в описании вакансии появляются очень интересные условия работы или какой-то особенный офис. Это добавляет объявлениям привлекательности", – сказала она.
Ссылки по теме
- Границы между женскими и мужскими профессиями стираются – эксперт
- Москвичи осваивают новые профессии в кризис
Ранее m24.ru сообщало, что в России для женщин закрыты 456 видов работ. Ограничения в основном касаются опасных и тяжелых профессий в сфере добычи сырья, производстве, строительстве. Женщины не могут работать водителями сельхозтехники, машинистами поездов, в морфлоте.
По данным исследовательского центра портала Superjob, только 40 процентов россиян не меняют профессию на протяжении жизни.